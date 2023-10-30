iQOO, 7 Kasım tarihinde tanıtacağı iQOO 12 serisini, güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün, şirket bu yeni telefonun tasarımını ve bazı dikkate değer kamera özelliklerini gösteren görselleri paylaştı.

iQOO 12 ile BMW’yi bir kez daha göreceğiz

iQOO’nun yeni telefonu, beyaz renkte üç şeritli bir BMW Motorsport logosuna sahip ve aynı zamanda şirketin kendi Q1 oyun çipini taşıyacak. Bu cihaz, 1 Kasım’da vivo tarafından tanıtılacak olan OriginOS 4 işletim sistemini kullanacak.

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Yakın çekimde, üçlü arka kamera kurulumu yanı sıra bir periskop telefoto kamera ve ‘100x tele lens’ ifadesi dikkat çekiyor. Kamera özellikleri arasında ultra geniş açı lensin f/1,68’den f/2,57’ye ve 15-70 odak uzaklığına sahip olduğu belirtiliyor.

Telefonun arkasında OIS özellikli 1/1,3 inç ana kamera, ultra geniş açılı lens ve telefoto periskop lensi bulunacak. Ayrıca, Zeiss ile işbirliği yapıldığı da belirtiliyor. Daha önceki sızıntılarda 50MP OV50H OIS ana kamera, 50MP JN1 ultra geniş açılı kamera ve 64MP OV64B OIS telefoto kamera olduğu söyleniyordu.

Telefonun kırmızı versiyonu desenli deri kaplamaya ve düz metal çerçeveye sahip olacak. Beyaz ve kırmızı renklerin yanı sıra, telefonun florit AG camlı siyah bir versiyonu da piyasada olacak.

Cihaz, 2K çözünürlüklü 144Hz Samsung AMOLED ekran ile gelecek ve sızıntı kaynaklarına göre 12GB+256GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB gibi farklı depolama seçenekleri sunacak. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacak.