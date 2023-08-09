iQOO bir süredir yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda iQOO 12 üzerinde çalışan marka akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Yeni sızıntıya göre iQOO 12, bu yılın başlarında CES 2023’te tanıtılan OmniVision OV50H 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Bu kamera 1/1,28 inç sensör boyutuna ve 1,2 µm piksel boyutuna sahip olmasıyla öne çıkıyor.

*Bir Önceki Nesil: iQOO 11S

Bir Önceki Nesil: iQOO 11S

iQOO 11S, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2K çözünürlüğü desteklerken 1800 nite kadar da bir parlaklık sunuyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan ekranda E4 AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip. Bu yonga setine 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 200W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise iQOO 11S üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Sony’nin IMX866 sensörü kullanılmış. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 13 MP çözünürlüğünde portre kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.