Çinli teknoloji devi iQOO, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan iQOO 12’nin yeni versiyonu olan iQOO 12 Anniversary Edition’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

iQOO 12 Anniversary Edition, sızıntısı iQOO India’nın CEO’sunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı mektuptan geliyor. Mektupta iQOO 12 Anniversary Edition hakkında bir bilgi verilmiyor ancak şirketin 4. yılı olması sebebiyle iQOO 12 Anniversary Edition modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

We are four! Thanks for your love and trust over these 4 years. We've cherished every moment of questing fearlessly for you. #iQOO #iQOOTurns4 pic.twitter.com/swrRWlNTGN

— Nipun Marya (@nipunmarya) March 27, 2024