Çinli teknoloji devi iQOO, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan iQOO 12’nin yeni versiyonu olan iQOO 12 Anniversary Edition’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

iQOO 12 Anniversary Edition

iQOO 12 Anniversary Edition, sızıntısı iQOO India’nın CEO’sunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı mektuptan geliyor. Mektupta iQOO 12 Anniversary Edition hakkında bir bilgi verilmiyor ancak şirketin 4. yılı olması sebebiyle iQOO 12 Anniversary Edition modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

We are four! Thanks for your love and trust over these 4 years. We've cherished every moment of questing fearlessly for you. #iQOO #iQOOTurns4 pic.twitter.com/swrRWlNTGN — Nipun Marya (@nipunmarya) March 27, 2024

iQOO 12 neler sunuyor?

iQOO 12, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlüğü desteklerken 3000 nite kadar da bir parlaklık sunuyor. 144 hz ekran yenileme hızına sahip olan ekranda OLED bir ekran paneli kullanılmış.

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Akıllı telefon kaputun altında 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.ü

Kamera tarafında ise iQOO 12 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde OmniVision OV50H ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlüğünde Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlüğünde 64 MP OV64B telefoto lens eşlik ediyor.