iPhone’unuz ısınıyor ve aşırı ısınıyorsa, cihazınızda bu soruna neden olabilecek birkaç şey olabilir. iPhone’unuzun ısınmasının bir diğer belirtisi de cihazınızın pilinin bitmesidir. Bunun nedeni yazılım veya donanım olabilir.

Yoğun kullanımda ısınması

iPhone’unuzun aşırı ısınmasına neden olabilecek birkaç farklı şey vardır; bu, cihazı çok fazla kullandığınızda olabilir, örneğin iPhone’da uzun süre oyun oynuyorsanız. Ya da videoları en yüksek çözünürlükte ve daha fazlasında izliyorsanız.

iPhone’unuzu uzun bir süre boyunca sürekli olarak kullandığınızda, bu durum cihazın ısınmasına ve cihazın arkasında sıcaklık hissedilmesine neden olabilir. Cihazdaki CPU ve GPU ağır yük altında olduğunda, bu cihazın ısınmasına neden olabilir, bu aynı zamanda iPhone’unuzun pilinin boşalmasına da neden olabilir.

Bunu düzeltmenin en kolay yolu iPhone’unuzu kullanmaya birkaç dakika ara vermektir, genellikle yaklaşık 10 dakikalık bir ara cihazı kabul edilebilir bir seviyeye kadar soğutabilir.

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Bir başka çözüm de CPU ve GPU üzerindeki yükü azaltmak için cihazınızdaki ayarları değiştirmektir; bu, oyununuzdaki ayarları daha az kaynak kullanacak şekilde değiştirebileceğiniz için oyun oynarken yapılabilir. Bu aynı zamanda video izlerken de yapılabilir, izlediğiniz videoların çözünürlüğünü azaltabilirsiniz ve bu pil kullanımını azaltacak ve cihazın çok fazla ısınmasını önleyecektir.

Soruna bunun neden olup olmadığını görmek için iPhone ayarlarınızı kontrol edin.

Cihazınızın aşırı ısınmasını önlemek için yapmanız gereken önemli bir şey, iPhone’unuzda hangi ayarlara sahip olduğunuzu kontrol etmektir. Ekran parlaklığınızı yüzde 100 gibi yüksek bir değere ayarladıysanız, bu bir soruna neden olabilir.

iPhone’unuz etrafınızdaki ortam ışığına bağlı olarak parlaklığı otomatik olarak ayarlamalıdır, eğer cihazınızda bu ayar kapalıysa ve parlaklık yükseğe ayarlıysa, bu soruna neden olabilir.

iPhone’unuzdaki parlaklık çok yüksek olduğu için ekstra CPU gücü kullanıyor, pilinizi tüketiyor ve aygıtınızı ısıtıyor olabilir.

Yazılım sorunu nedeniyle ısınması

iPhone’unuzun aşırı ısınmasına neden olabilecek bir dizi yazılım sorunu vardır, arka planda çalışan çok sayıda uygulamanız varsa bu bir soruna neden olabilir.

Normalde arka planda çalışan uygulamaların cihazınızda bir soruna yol açmaması gerekir, çünkü bunlar aslında arka planda çalışmamalıdır. Bu uygulamalardan birinde bir sorun varsa, o zaman bir soruna neden olabilir ve çalışmaması gerekirken arka planda kaynakları tüketiyor olabilir.

Arka plandaki bu uygulamalardan birinin soruna neden olup olmadığını anlamanın en iyi yolu iPhone’daki tüm arka plan uygulamalarınızı kapatmaktır. Bu, cihazınızın aşırı ısınmasına ve pilinizin bitmesine neden olabilecek tüm uygulamaları ortadan kaldıracaktır.

Bunların hiçbiri işe yaramadıysa, yapabileceğiniz bir sonraki şey iPhone’unuzu yeniden başlatmaktır; bu, cihazınızın yaşadığı yazılım sorunlarını giderebilir.

iPhone’unuzun ısınmasına neden olan bir yazılım sorunuyla başa çıkmak için son seçenek, cihazda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. iPhone’unuz sıfırlandıktan sonra her şeyi kolayca yükleyebilmek için önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olmalısınız.

iPhone’unuz bir donanım sorunu nedeniyle aşırı ısınıyor olabilir

Yukarıdaki tüm çözümleri denediyseniz ve iPhone’unuz hala aşırı ısınıyor ve pili bitiyorsa, cihazınızda donanımsal bir sorun olabilir. En olası sorun arızalı bir pil olabilir, eğer sorun buysa aygıtınızı Apple Store’a ya da üçüncü taraf bir tamirciye götürerek pilin değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsünden pilinizin iPhone’unuzda bir soruna neden olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı’na gidin. daha sonra pilinizin Maksimum Kapasitesini görebileceksiniz, eğer bu düşükse, bu bir soruna neden olabilir.