Yeni bir iPhone satın aldıysanız ve verilerinizi, belgelerinizi ve kişilerinizi bir cihazdan diğerine nasıl aktaracaksınız gelin yakından bakalım. Apple’ın iOS 15‘in kullanıma sunulmasıyla birlikte verilerinizi bir iPhone’dan diğerine taşımayı kolaylaştıran yeni bir özellik sunduğunu bilmek sizi memnun edecektir.

Bu makale hem aygıtlar arasında yerel aktarım hem de Apple iCloud’dan indirme yöntemlerini kullanarak iPhone’dan iPhone’a nasıl aktarım yapacağınız konusunda size yol gösterecektir. İsterseniz Microsoft mağazasından iTunes’u indirerek bir Windows PC kullanarak verileri bir iPhone’dan diğerine aktarmak da mümkündür, ancak bu kılavuzda bu yöntemi ele almıyoruz.

Hızlı bir kablosuz bağlantınız veya hücresel ağınızda bol miktarda veri varsa, en kolay yol Apple’ın iCloud depolama özelliğini kullanarak tüm verilerinizi yedekleyen ve ardından bir aygıttan diğerine güvenli bir şekilde indiren yeni Apple Transfer özelliğini kullanmaktır. Büyük miktarda iCloud saklama alanı satın almamış olsanız bile Apple, daha fazla iCloud saklama alanı satın almanıza gerek kalmadan uygulamalarınızı, verilerinizi, kişilerinizi ve fotoğraflarınızı vb. bir iPhone’dan diğerine aktarabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm alanı nazikçe sağlıyor.

Eski iPhone’unuzu hazırlama

Apple, eski iPhone’unuzun ve verilerinizin yeni iPhone veya iPad’inize aktarılmaya hazır olduğundan emin olmak için kolay bir yol sunuyor. Aktarım yapmadan önce hazır olduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki talimatları izlemeniz yeterlidir.

1. iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın.

2. iPhone’u Aktar veya Sıfırla öğesini görene kadar menü sayfasının en altına kaydırın.

3. Yeni iPhone için Hazırlan’ın altındaki Başlayın düğmesine tıklayın.

4. Tüm verilerinizin ve uygulamalarınızın yeni iPhone’unuza aktarılmaya hazır olduğundan emin olmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bu işlem iCloud yedeklemenizi otomatik olarak güncel tutar ve hazır olduğunuzda yeni iPhone’unuza geçmeye hazır olmanızı sağlıyor. İşlemin biraz zaman alabileceğini hatırlamakta fayda var, bu nedenle aktarım işlemi sırasında her ikisi de devre dışı kalacağından, iPhone’larınızdan herhangi birini aramalar, e-postalar veya iletişim için kullanmanız gerekmediğinde yapın. iCloud yedeklemeniz başarıyla tamamlandıktan sonra, verilerinizi yeni bir iPhone veya iPad’e aktarmak için Apple Hızlı Başlangıç özelliğini kullanabilirsiniz.

iPhone’dan iPhone’a veri aktarma

Apple, cihazdan cihaza aktarım işlemini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için iOS için otomatik bir süreç oluşturdu, ancak aktarımı tamamlamak biraz zaman alacak ve önümüzdeki 15 ila 45 dakika boyunca her iki iPhone’u da kullanmanıza gerek kalmayacağından emin olmak için. iPhone’dan iPhone’a Hızlı Başlangıç veri aktarımını başlatmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Öncelikle, mevcut iPhone’unuzun güce bağlı olduğundan, kablosuz ağınızın ve Bluetooth’un etkin olduğundan emin olun.

2. Yeni iPhone’unuzu açın, mevcut iPhone’unuzun yanına yerleştirerek güce bağlayın.

3. İki iPhone birbiriyle iletişim kurmaya başlayacak ve ekranda Hızlı Başlangıç ekranının görüntülendiğini göreceksiniz

4. Aktarma işlemini başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Herhangi bir nedenle yeni aygıtınızı ayarlama istemi mevcut iPhone’unuzdan kaybolursa, aktarımı yeniden başlatmak için her iki aygıtı da yeniden başlatmanız yeterlidir.

5. iPhone’unuzu kablosuz ağınıza bağlayın veya hücresel ağınızı kullanın. Hücresel ağı seçerseniz hücresel servisinizi etkinleştirmeniz istenebilir.

6. Touch veya Face ID’yi ayarlayarak kurulum işlemine devam edin.

7. Verilerinizi nasıl aktarmak istediğinizi seçin. Apple size iCloud’dan uygulamalarınızı ve verilerinizi içeren bir yedekleme indirmenize olanak tanıyan farklı yöntemler sunacaktır. Bu işlem arka planda gerçekleşir, böylece yeni iPhone’unuzu hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ya da doğrudan eski iPhone’unuzdan aktarım yapabilirsiniz, ancak bu yöntemde her iki cihazı da kullanabilmeniz için aktarımın tamamlanmasını beklemeniz gerekecektir. Her yöntem mevcut durumunuza özeldir.

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Hızlı bir kablosuz bağlantınız veya sınırsız hücresel veriniz varsa, iCloud’dan indirmek için ilk seçeneği kullanabilirsiniz. Kablosuz ağınız yoksa veya sınırlı bir hücresel iPhone paketiniz varsa, iPhone’dan iPhone’a aktarma muhtemelen seçmeniz gereken seçenektir.

8. Veri taşıma işlemi tamamlanana kadar aygıtlarınızı birbirine yakın ve prize takılı tutmayı unutmayın. Tahmin edebileceğiniz gibi, tamamlanma süresi, kaç uygulama yüklediğiniz ve iPhone’unuza ne kadar veri, fotoğraf ve diğer belgeleri yüklediğiniz de dahil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olarak değişebilir.

9. Apple, veri aktarımı tamamlandığında ve yeni iPhone’unuz kullanıma hazır olduğunda onaylayacaktır.

Verileri aktarmaya çalışırken hala sorun yaşıyorsanız, resmi Apple destek web sitesine geçebilirsiniz.