WhatsApp, gruplara yöneticilere katılımcılar üzerinde daha fazla kontrol sağlayan iyileştirmeler ekledi. Yapılan bir duyuruda, mesajlaşma uygulaması ortak kişilerden grup bulmaya yönelik yeni özellikleri de açıkladı.

Yeni bir WhatsApp aracı, yöneticilerin bir grubun katılımcıları üzerinde daha iyi yönetim yapmasına olanak tanıyacak. Bu “bekleme listesi“, söz konusu gruba katılmayı “isteyen” ancak onay bekleyen kullanıcıları içeriyor.

Bu yeni format hem bir Topluluk içindeki açık gruplar hem de davet bağlantısı paylaşılmış gruplar için kullanılabilir. Yani, temel olarak, yalnızca yöneticinin gerçekten katılımını onayladığı kişiler bir gruba ve/veya Topluluğa katılabilir.

WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Gruplar, insanların en samimi sohbetlerinden bazılarını gerçekleştirdikleri yerlerdir ve yöneticilerin kimin katılıp katılamayacağına kolayca karar verebilmeleri önemlidir” denildi.

İçindekiler Grupları daha kolay arama

Grupları daha kolay arama

Bugün tanıtılan bir başka yeni özellik, çok sayıda gruba katılan ancak hepsinin adını hatırlayamayanlar için hayatı kolaylaştıracak. WhatsApp’a göre, bu araç “Toplulukların ve onların daha büyük gruplarının büyümesinden” yola çıkılarak geliştirildi.

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Uygulama aramasında kullanıcı, aynı zamanda ortak gruplara katılan başka bir kişinin adını yazabilecek. Bu şekilde her ikisinin de katıldığı tüm grupları görmek ve daha hızlı bulmak mümkün olacak.

Ancak WhatsApp, yeni özelliklerin “önümüzdeki haftalarda dünya çapında” kullanıma sunulacağını belirtiyor. Yani bugün itibariyle tüm kullanıcılar yeni özellikleri deneyimleyemeyecek.