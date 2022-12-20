WiFi Arama özelliği, ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak çalışacak ve iPhone’unuzda hücresel sinyallerle ilgili sorunlar olduğunda WiFi üzerinden arama alabilmenizi ve yapabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, WiFi erişiminiz olduğu sürece zayıf sinyal alanlarında bile arama yapabilmenizi ve alabilmenizi sağlayan harika bir özelliktir.

Hücresel sinyalin düşük olması veya hiç olmaması nedeniyle normalde normal bir arama yapamayacağınız durumlarda bir WiFi ağı üzerinden arama yapmak ve almak için kullanılabilir. Bu, hücresel kapsama alanının zayıf olduğu, ancak WiFi erişiminizin olduğu alanlarda çok kullanışlı olabilir.

iPhone’umda WiFi aramalarını nasıl ayarlayabilirim?

Cihazınızda WiFi aramayı kullanabilmeniz için bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için Ayarlar> Mobil Veri > WiFi Araması bölümüne gitmeniz ve ardından anahtarı açık konuma getirmeniz gerekir.

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İşte bu kadar, özellik artık ayarlandı ve iPhone’unuz ve telefonunuz artık bağlı olduğunuzda WiFi üzerinden arama yapabilecek ve alabilecektir.

iPhone’unuzda WiFi araması için herhangi bir ücret alınmaz ve sağlayıcı ağınızda düşük sinyal olduğunda veya hiç sinyal olmadığında, ancak yine de WiFi’ye erişiminiz olduğunda kullanışlı olabilir.

Bu, acil durum aramaları yapmanız gerektiğinde de kullanışlı olabilir. Operatörünüzden sinyal alıyorsanız iPhone’unuz bu aramaları otomatik olarak hücresel ağ üzerinden yapacaktır. WiFi aramayı etkinleştirdiyseniz ve sinyal yoksa aramaları WiFi üzerinden yapar.

WiFi araması için diğer aygıtları nasıl etkinleştirebilirim?

WiFi üzerinden arama yapmak için birden fazla cihaz da ekleyebilirsiniz; örneğin, iPhone’unuzu iPad veya Mac’inizde kullanarak da arama yapabilirsiniz.

Bu, etkinleştirmesi kolay bir başka özelliktir. iPhone’unuzda Ayarlar > Mobil Veri > WiFi Araması yolunu izlemeniz ve ardından Diğer aygıtlarda aramalar’ı seçmeniz gerekir. Daha sonra WiFi aramasını kullanmak için eklemek istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

Bu cihazlardan birinde çağrı almak istiyorsanız, bu cihazdaki FaceTime’da bazı ayarları değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için Ayarlar > FaceTime > iPhone’dan aramalar bölümüne gitmeniz ve anahtarı açık konuma getirmeniz gerekir. Ek cihazınızda arama yapamayacak ve alamayacaksınız.

iPhone’larda ve diğer cihazlarda WiFi araması, özellikle seyahat ediyorsanız ve mobil operatörünüzün sinyalinin düşük veya zayıf olduğu bir yerdeyseniz kullanışlı bir özelliktir. Cihazınızda WiFi aramayı kullanma hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.