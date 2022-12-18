Mesajlaşma uygulaması gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda birkaç yeni özellik bekleniyor.

Resim içinde resim modu

Meta, WhatsApp’a bir dizi yeni özellik getiren bir güncelleme yayınladı. Yeni özellik olan resim içinde resim modu kullanıcıların whatsapp içinde olmadanda arka plana çalıştırma seçeneğine kavuşcak. Şu anda bazı WhatsApp beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu mod, görüntülü görüşmeyi sürdürürken akıllı telefonunuza göz atmanızı sağlıyor. Özellik iOS’taki FaceTime gibi. Aralık ayının başından bu yana test aşamasında olan özelliğin Ocak ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

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Bir kez görüntüle ekran görüntüleri

“Bir Kez Görüntüle”, fotoğraf ve videoların silinmesini planlamanıza olanak tanıyan bir WhatsApp özelliğidir. Uygulamada, bir kullanıcı medyayı kişilerinden biriyle, ancak geçici olarak paylaşmaya karar verebilir. WhatsApp sistemi iyileştirmek için WhatsApp ekran görüntüsü engellemeyi test ediyor. Başka bir deyişle Meta, bu mesajların alıcılarının ekran görüntüsü almasını engellemek istiyor. WhatsApp’ın hangi sürümünü kullandığınız önemli değil.

Grup araması

Çoklu aramalarda grup araması çok faydalı olabilir. Özellikle de konuşmaları çoğaltan anlık mesajlaşmanın büyük hayranları için. Meta, WhatsApp beta sürümünde belirli bir grubu ya da kişiyi aramayı kolaylaştıran bir özelliği kullanıma sundu. Somut olarak, her iki kişide de bulunduğu tüm grupların bir listesini elde etmek için arama çubuğuna bir kişinin adını yazması yeterlidir. Daha karmaşık olmasına rağmen benzer bir işlevin zaten mevcut olduğunu unutmayın. Yeni sistem gerçekten de çok daha hızlı çalışacak.