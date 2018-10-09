iPhone XS vs Galaxy Note 9 kamera karşılaştırması videomuzda, iki telefonun fotoğraf ve video performansını kıyasladık. Bakalım son dönemin en güçlü iki telefonu nasıl performans gösterdi?

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iPhone XS vs Galaxy Note 9 kamera karşılaştırması

iPhone XS kamera özelliklerine baktığımızda 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kamera olduğunu görüyoruz. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine sahip ve her iki kamerada da OIS desteği bulunuyor. İkinci kamera F/2.4 diyafram değerine sahip telephoto lens olarak görev yapıyor ve 2x optik zoom imkanı sunuyor. Ön tarafta ise 7 MP’lik F/2.2 diyafram değerine sahip bir ön kamera var.

Galaxy Note 9 modeline baktığımız zaman yine 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kamera kurulumu mevcut. Ana kamera F/1.5 diyafram değerine sahip ve her iki kamera da OIS destekliyor. İkinci kamera F/2.4 diyafram değeriyle birlikte telephoto lense sahip ve 2x optik zoom imkanını sunuyor. Ön tarafta ise f/1.7 diyafram değerine sahip 8 MP‘lik bir selfie kamerası var.