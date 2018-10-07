iPhone XS, Note9, P20 Pro, HTC U12+ video karşılaştırma (VİDEO)

iPhone XS, Note9, P20 Pro, HTC U12+ video karşılaştırma testimizde, son dönemin en güçlü telefonlarını karşı karşıya getirdik. Bakalım hem ön hem de arka kamerada, nasıl farklılıklar olmuş?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>