iPhone XS, Note9, P20 Pro, HTC U12+ video karşılaştırma (VİDEO)

iPhone XS, Note9, P20 Pro, HTC U12+ video karşılaştırma (VİDEO)

7 Ekim, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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iPhone XS, Note9, P20 Pro, HTC U12+ video karşılaştırma testimizde, son dönemin en güçlü telefonlarını karşı karşıya getirdik. Bakalım hem ön hem de arka kamerada, nasıl farklılıklar olmuş?

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