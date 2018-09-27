iPhone XS Max parça maliyeti ne kadar?

iPhone XS Max modeli, 1099 dolar başlangıç fiyatıyla bugüne kadarki en pahalı iPhone modeli olma özelliğini taşıyor. Peki sadece donanım bileşenleri bazında bakacak olursak, cihazın parça maliyeti ne kadar? Bu soruyu soran TechInsights ekibi, 256 GB‘lık iPhone XS Max için bir parça fiyat listesi çıkardı.

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iPhone XS Max parça maliyeti 443 dolar

256 GB‘lık iPhone XS Max modelinin ekran, işlemci ve batarya gibi parça maliyetlerini çıkaran TechInsights, cihazın toplamda 443 dolarlık bir parça maliyetine sahip olduğunu çıkardı. Cihazın en pahalı parçası tahmin edebileceğiniz üzere 80.50 dolarlık fiyatıyla 6.5 inçlik OLED ekran. İkinci sırada 72 dolarlık fiyatıyla Apple A12 Bionic işlemcisi gelirken, üçüncü sırada 64 dolar ile 256 GB‘lık depolama birimi yer alıyor.

Yukarıda saydığımız parçalara ek olarak kamera bileşenleri 44 dolar, kasa ve diğer mekanik parçalar ise 55 dolar fiyata sahip. Tüm bunları topladığımızda 443 dolarlık bir toplam parça maliyeti ortaya çıkıyor. Ancak buradan önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Apple hem Ar-Ge hem de pazarlama ve sevkiyat gibi birçok alanda ciddi paralar harcıyor. Yani şirketin kârlılık oranı epey yüksek olsa da, eleştiri getirmeden önce bunları da hesaba katmak şart.