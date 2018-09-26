Ana sayfaVİDEO iPhone XS için ofis ahalisi ne diyor? (VİDEO) 26 Eylül, 2018 Kerem Enginar VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp iPhone XS modeli ofise ulaştı. Aslı’nın ABD tatilindeyken satın aldığı cihaz, tatilin bitmesiyle Türkiye topraklarına giriş yaptı 🙂 Bu videomuzda, ofis ahalisinin yeni model ile ilgili görüşlerini aldık. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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