iPhone XS için ofis ahalisi ne diyor? (VİDEO)

iPhone XS için ofis ahalisi ne diyor? (VİDEO)

26 Eylül, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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iPhone XS modeli ofise ulaştı. Aslı’nın ABD tatilindeyken satın aldığı cihaz, tatilin bitmesiyle Türkiye topraklarına giriş yaptı 🙂 Bu videomuzda, ofis ahalisinin yeni model ile ilgili görüşlerini aldık.

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