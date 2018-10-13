HWP DxOMark serimiz îPhone Xs devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark’ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu Apple’ın yepyeni telefonu Xs ve Xs Max oluyor.

Aydoğan’ın anlatımı ile yeni iPhone’ların kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

iPhone Xs’in kamera performansı nasıl? | DxOMark #7

iPhone Xs / iPhone Xs Max kamera özellikleri

Arka

– 12 MP 1/2.55 inç sensör (1.4µm piksel) ve f/1.8 diyafram açıklığı

-12 MP 2x yakınlaştırma destekli telefoto, 1/3.4 inç sensör (1.0µm piksel) ve f/2.4 diyafram

Ön

– 7 MP, f/2.2 diyafram açıklığı

Video

-4K (60 fps)

-Full HD (240fps)

-HDR