Akıllı Telefonlar
iPhone XR, 2019’un en çok satılan telefonu oldu!
Teknoloji üzerine araştırmalar yapan pazar analiz şirketi Omdia, dünya genelinde geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefon istatistiklerini açıkladı. Listeye geçtiğimiz yıl olduğu gibi Apple damgasını vururken, iPhone XR ise yılın lider akıllı telefon modeli olmayı başardı!
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2019’da en çok iPhone XR satıldı, Samsung orta seviyede arayı açtı!
Eylül 2018’de duyurulan iPhone XR, yaklaşık 1.5 yaşında bir akıllı telefon olmasına rağmen tüketiciler tarafından tercih edilmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 46.3 milyon adetlik satış istatistiğine ulaşan telefon, böylece 2019’un en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu. 2018’in son çeyreğindeki satış istatistiği de göz önüne alınırsa, iPhone XR’ın 70 milyon barajını kolayca geçtiği söylenebilir.
Sıralamanın ikinci sırasında ise Apple’ın 2019’daki modellerinden iPhone 11 bulunuyor. Eylül ayında duyurulan telefon, aradan geçen 3 aylık sürede toplam 37.3 milyon adet satıldı ve genel sıralamada ikinci sırayı kaptı. Öte yandan iPhone 11, satış performansı bakımından bir önceki yılın amiral gemisi modeli iPhone X’e yaklaşık 10 milyon cihaz fark atmayı başardı. Bu da 2020’de Apple cephesinde daha büyük bir başarının yaşanabileceğini gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl daha çok orta seviye telefonlara odaklanan Samsung tarafında ise bu çaba meyvesini vermiş gibi görünüyor. Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 ve Galaxy A20 modelleri, sırasıyla geçtiğimiz yıl markanın en fazla satılan telefonları olmayı başarmış. 3 telefonun toplam satış sayısı 73.7 milyonu bulurken, Galaxy S10 ya da Note 10 serisinin listede yer almaması dikkat çekiyor.
Apple ve Samsung cihazları dışında listede yer alan tek marka ise sürpriz bir şekilde Xiaomi olmuş. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan akıllı telefonlarından Redmi Note 7, 16.7 milyon adetlik satış rakamıyla listeye 8. sıradan girmeyi başarıyor. 2019’da ABD’nin ticaret ambargosu ile uğraşan Huawei ise herhangi bir modeliyle listede yer almıyor.
Omdia’nın araştırmasında 5G pazarı ile ilgili çarpıcı istatistiklere de yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl toplam 14.7 milyon adet 5G uyumlu akıllı telefon satılırken, bu rakam toplam sevkiyatın %1’inin altında kalıyor. 5G uyumlu cihazlar arasında liderliği Samsung Galaxy Note 10+ modeli alırken, onu Huawei Mate 30 Pro takip ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 5G pazarındaki toplam satışların yarısını Samsung’un oluşturduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs satışları 5 Mart’ta başlıyor!
Huawei, güncellenen Mate Xs katlanabilir akıllı telefonunu pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Cihaz, güncellenmiş bir yonga seti ve 5G desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca bu sefer daha sağlam bir menteşe ve en yeni EMUI 10 ile sunulacak. Ancak fiyat olarak ise daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.
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Huawei Mate Xs hangi tarihte ve nerede satışa başlayacak?
Richard Yu telefonu tanıttığında, önümüzdeki ay satışa sunulacağından bahsetti ancak bunun ötesinde birkaç ayrıntıyı daha paylaştı. Şimdi ise bu bilgilerden fazlasını öğrendik. Şaşırtıcı bir şekilde telefon Çin‘de 5 Mart tarihinde satışlara başlayacak. Huawei Mate Xs‘lerin sürüleceği ilk ülke Çin olacak.
Mate Xs, selefinin sahip olduğu güzel özelliklerin çoğunu kendi bünyesinde tutmuş durumda. 55W hızlı şarj, dörtlü kamera sistemi, katlandığında bir çift ekran daha ortaya çıkartan aynı zamanda 8 inçlik katlanmamış ekrana sahip bir cihaz olacak. Batı‘da satış konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor. Google servislerinin olmayışı cihazı olumsuz etkileyebilir. Fakat Huawei kendi alternatiflerini oluşturmaya çalışıyor ve yeterince iyi bir alternatif olur ise Mate Xs‘i Çin‘in dışında görebiliriz.
Küresel olarak çıkış fiyatı 2,499€ olan cihaz, Çin’de 16,999 CNY yani yaklaşık olarak 2,225€/2,400$ fiyatı ile çıkacak. 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip varyasyonu için Huawei‘nin sitesinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Google, Huawei için lisans başvurusunda bulundu!
Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı ambargo nedeniyle yeni çıkan akıllı telefonlarında GMS uygulamalarını kullanamıyor. Yapılan son açıklamalara göre Google, iş ortağıyla yeniden çalışabilmek için gerekli olan geçici lisans başvurusunda bulundu!
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Google, Huawei ile yeniden çalışmak için geçici lisans başvurusu yaptı!
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ticaret yasağı, Huawei’nin Amerika merkezli markalarla iş yapması hakkında kısıtlama getiriyor. Firmaların baskısıyla geçici lisans sistemi getirilmiş ve bu sayede sorun aşılmıştı. Ancak Google konusunda çözüm bulunamadığı için Mate 30 serisi başta olmak üzere yeni çıkan modellerde Play Store gibi servisler kullanılamıyor. Çinli marka, bu ciddi boşluğu doldurmak için HMS (Huawei Mobil Servisleri) platformu ve AppGallery uygulama marketiyle kısmen çözüm buldu.
Huawei yaptığı ciddi yatırımlarla kendi mobil ekosistemini oluşturmaya çalışırken, bugün ortaya çıkan gelişme ise kafaları karıştırdı. Google’ın Android ve Google Play servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Samir Samat, şirketler arasındaki ticaretin sürmesi için geçici lisans başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu kararda iki marka arasında bulunan güçlü ilişki ve Microsoft’un geçici lisans almayı başarmasının önemli rol aldığı ifade ediliyor.
Android kullanıcıları için büyük sürpriz olan başvurunun ne zaman sonuçlanacağı ise henüz belli değil. Analistler, Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki güçlü konumunun devam ettiğini ve başvurunun bu yüzden olumlu sonuçlanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Huawei tüketici grubu CEO’su Richard Yu, HMS platformunun gelişimine rağmen Mate 30 serisinin Google servislerini hemen kullanabileceğini belirtmişti. Bu da olası bir olumlu gelişme halinde Huawei markalı yeni cihazlarda iki platformun da sunulabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
LG, V serisi telefonlarının altıncısı olan LG V60 ThinQ‘yu özellikleriyle birlikte ortaya çıkardı. Çift ekranlı olan telefon gözleri üzerine çekti. Qualcomm’un 5G özellikli ve 6 GHz değerinde çalışan X55 modeminin yanında en yeni Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte geliyor.
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LG V60 ThinQ 5G hangi özelliklerde olacak?
Bahsettiğimiz üzere Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek telefonda 64 MP değerinde bir ana kamera bulunacak. Pil olarak ise 5000 mAh değerinde büyük bir pil ile geliyor olacak. Cihaz yenilenmiş bir çift ekran tasarımı ile gelecek ve bu da yeni bir çift kamera kurulumu sunuyor. LG V60 ThinQ, 20,5:9 en boy oranına sahip büyük bir 6,8 inç FHD+ OLED bir panel ile gelecek. Tasarımsal anlamda LG V50S‘e benzer olarak gelen su damlası çentiği ve 10 MP değerinde bir selfie kamerası cihazda mevcut olacak. Ekran ayrıca dahili bir parmak izi okuyucusuna ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip.
Arkada bir ToF kamera sensörü ve bir çift kamera görüyoruz. OIS ile birlikte gelen f/1.7 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana kamera ve 117 derecelik görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca cihaz manuel modda HDR 10+ desteği sunuyor.
Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca eğer isterseniz microSD kart ile birlikte depolama alanını genişletebilirsiniz. LG V60 ThinQ 5G, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte MIL-STD 810G uyumlu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Android 10 ile birlikte LG UX 9.0 arayüzünde çalışan cihazın sol üst tarafında özel bir Google Asistan tuşu bulunuyor. Köklerine sadık kalan LG, 32 Bit Quad DAC, stereo hoparlör ve 4 mikrofon kurulumu ile geliyor.
Pil kapasitesi 5000 mAh olan cihaz, hızlı şarj 4+ ve kablosuz şarjı destekliyor. V60 ayrıca en son çıkan Wi-Fi 6 bağlantı standartını sağlıyor. Cihazı özel kılan bir başka nokta olan çift ekran aksesuarı ise güncellenmiş halde cihazda bulunuyor. LG V60 ThinQ mavi ve beyaz renkler ile satışa sunulacak olup fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.