iPhone XR, 2019’un en çok satılan telefonu oldu!

Teknoloji üzerine araştırmalar yapan pazar analiz şirketi Omdia, dünya genelinde geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefon istatistiklerini açıkladı. Listeye geçtiğimiz yıl olduğu gibi Apple damgasını vururken, iPhone XR ise yılın lider akıllı telefon modeli olmayı başardı!

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2019’da en çok iPhone XR satıldı, Samsung orta seviyede arayı açtı!

Eylül 2018’de duyurulan iPhone XR, yaklaşık 1.5 yaşında bir akıllı telefon olmasına rağmen tüketiciler tarafından tercih edilmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 46.3 milyon adetlik satış istatistiğine ulaşan telefon, böylece 2019’un en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu. 2018’in son çeyreğindeki satış istatistiği de göz önüne alınırsa, iPhone XR’ın 70 milyon barajını kolayca geçtiği söylenebilir.

Sıralamanın ikinci sırasında ise Apple’ın 2019’daki modellerinden iPhone 11 bulunuyor. Eylül ayında duyurulan telefon, aradan geçen 3 aylık sürede toplam 37.3 milyon adet satıldı ve genel sıralamada ikinci sırayı kaptı. Öte yandan iPhone 11, satış performansı bakımından bir önceki yılın amiral gemisi modeli iPhone X’e yaklaşık 10 milyon cihaz fark atmayı başardı. Bu da 2020’de Apple cephesinde daha büyük bir başarının yaşanabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl daha çok orta seviye telefonlara odaklanan Samsung tarafında ise bu çaba meyvesini vermiş gibi görünüyor. Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 ve Galaxy A20 modelleri, sırasıyla geçtiğimiz yıl markanın en fazla satılan telefonları olmayı başarmış. 3 telefonun toplam satış sayısı 73.7 milyonu bulurken, Galaxy S10 ya da Note 10 serisinin listede yer almaması dikkat çekiyor.

Apple ve Samsung cihazları dışında listede yer alan tek marka ise sürpriz bir şekilde Xiaomi olmuş. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan akıllı telefonlarından Redmi Note 7, 16.7 milyon adetlik satış rakamıyla listeye 8. sıradan girmeyi başarıyor. 2019’da ABD’nin ticaret ambargosu ile uğraşan Huawei ise herhangi bir modeliyle listede yer almıyor.

Omdia’nın araştırmasında 5G pazarı ile ilgili çarpıcı istatistiklere de yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl toplam 14.7 milyon adet 5G uyumlu akıllı telefon satılırken, bu rakam toplam sevkiyatın %1’inin altında kalıyor. 5G uyumlu cihazlar arasında liderliği Samsung Galaxy Note 10+ modeli alırken, onu Huawei Mate 30 Pro takip ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 5G pazarındaki toplam satışların yarısını Samsung’un oluşturduğunu belirtelim.