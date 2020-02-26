Huawei Mate Xs satışları 5 Mart’ta başlıyor!

Huawei, güncellenen Mate Xs katlanabilir akıllı telefonunu pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Cihaz, güncellenmiş bir yonga seti ve 5G desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca bu sefer daha sağlam bir menteşe ve en yeni EMUI 10 ile sunulacak. Ancak fiyat olarak ise daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.

İlginizi çekebilir: Huawei P40 serisi, Wi-Fi 6+ ile gelecek!

reklam

Huawei Mate Xs hangi tarihte ve nerede satışa başlayacak?

Richard Yu telefonu tanıttığında, önümüzdeki ay satışa sunulacağından bahsetti ancak bunun ötesinde birkaç ayrıntıyı daha paylaştı. Şimdi ise bu bilgilerden fazlasını öğrendik. Şaşırtıcı bir şekilde telefon Çin‘de 5 Mart tarihinde satışlara başlayacak. Huawei Mate Xs‘lerin sürüleceği ilk ülke Çin olacak.

Mate Xs, selefinin sahip olduğu güzel özelliklerin çoğunu kendi bünyesinde tutmuş durumda. 55W hızlı şarj, dörtlü kamera sistemi, katlandığında bir çift ekran daha ortaya çıkartan aynı zamanda 8 inçlik katlanmamış ekrana sahip bir cihaz olacak. Batı‘da satış konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor. Google servislerinin olmayışı cihazı olumsuz etkileyebilir. Fakat Huawei kendi alternatiflerini oluşturmaya çalışıyor ve yeterince iyi bir alternatif olur ise Mate Xs‘i Çin‘in dışında görebiliriz.

Küresel olarak çıkış fiyatı 2,499€ olan cihaz, Çin’de 16,999 CNY yani yaklaşık olarak 2,225€/2,400$ fiyatı ile çıkacak. 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip varyasyonu için Huawei‘nin sitesinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.