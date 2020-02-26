Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs satışları 5 Mart’ta başlıyor!
Huawei, güncellenen Mate Xs katlanabilir akıllı telefonunu pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Cihaz, güncellenmiş bir yonga seti ve 5G desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca bu sefer daha sağlam bir menteşe ve en yeni EMUI 10 ile sunulacak. Ancak fiyat olarak ise daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.
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Huawei Mate Xs hangi tarihte ve nerede satışa başlayacak?
Richard Yu telefonu tanıttığında, önümüzdeki ay satışa sunulacağından bahsetti ancak bunun ötesinde birkaç ayrıntıyı daha paylaştı. Şimdi ise bu bilgilerden fazlasını öğrendik. Şaşırtıcı bir şekilde telefon Çin‘de 5 Mart tarihinde satışlara başlayacak. Huawei Mate Xs‘lerin sürüleceği ilk ülke Çin olacak.
Mate Xs, selefinin sahip olduğu güzel özelliklerin çoğunu kendi bünyesinde tutmuş durumda. 55W hızlı şarj, dörtlü kamera sistemi, katlandığında bir çift ekran daha ortaya çıkartan aynı zamanda 8 inçlik katlanmamış ekrana sahip bir cihaz olacak. Batı‘da satış konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor. Google servislerinin olmayışı cihazı olumsuz etkileyebilir. Fakat Huawei kendi alternatiflerini oluşturmaya çalışıyor ve yeterince iyi bir alternatif olur ise Mate Xs‘i Çin‘in dışında görebiliriz.
Küresel olarak çıkış fiyatı 2,499€ olan cihaz, Çin’de 16,999 CNY yani yaklaşık olarak 2,225€/2,400$ fiyatı ile çıkacak. 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip varyasyonu için Huawei‘nin sitesinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Google, Huawei için lisans başvurusunda bulundu!
Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı ambargo nedeniyle yeni çıkan akıllı telefonlarında GMS uygulamalarını kullanamıyor. Yapılan son açıklamalara göre Google, iş ortağıyla yeniden çalışabilmek için gerekli olan geçici lisans başvurusunda bulundu!
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Google, Huawei ile yeniden çalışmak için geçici lisans başvurusu yaptı!
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ticaret yasağı, Huawei’nin Amerika merkezli markalarla iş yapması hakkında kısıtlama getiriyor. Firmaların baskısıyla geçici lisans sistemi getirilmiş ve bu sayede sorun aşılmıştı. Ancak Google konusunda çözüm bulunamadığı için Mate 30 serisi başta olmak üzere yeni çıkan modellerde Play Store gibi servisler kullanılamıyor. Çinli marka, bu ciddi boşluğu doldurmak için HMS (Huawei Mobil Servisleri) platformu ve AppGallery uygulama marketiyle kısmen çözüm buldu.
Huawei yaptığı ciddi yatırımlarla kendi mobil ekosistemini oluşturmaya çalışırken, bugün ortaya çıkan gelişme ise kafaları karıştırdı. Google’ın Android ve Google Play servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Samir Samat, şirketler arasındaki ticaretin sürmesi için geçici lisans başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu kararda iki marka arasında bulunan güçlü ilişki ve Microsoft’un geçici lisans almayı başarmasının önemli rol aldığı ifade ediliyor.
Android kullanıcıları için büyük sürpriz olan başvurunun ne zaman sonuçlanacağı ise henüz belli değil. Analistler, Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki güçlü konumunun devam ettiğini ve başvurunun bu yüzden olumlu sonuçlanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Huawei tüketici grubu CEO’su Richard Yu, HMS platformunun gelişimine rağmen Mate 30 serisinin Google servislerini hemen kullanabileceğini belirtmişti. Bu da olası bir olumlu gelişme halinde Huawei markalı yeni cihazlarda iki platformun da sunulabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
LG, V serisi telefonlarının altıncısı olan LG V60 ThinQ‘yu özellikleriyle birlikte ortaya çıkardı. Çift ekranlı olan telefon gözleri üzerine çekti. Qualcomm’un 5G özellikli ve 6 GHz değerinde çalışan X55 modeminin yanında en yeni Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte geliyor.
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LG V60 ThinQ 5G hangi özelliklerde olacak?
Bahsettiğimiz üzere Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek telefonda 64 MP değerinde bir ana kamera bulunacak. Pil olarak ise 5000 mAh değerinde büyük bir pil ile geliyor olacak. Cihaz yenilenmiş bir çift ekran tasarımı ile gelecek ve bu da yeni bir çift kamera kurulumu sunuyor. LG V60 ThinQ, 20,5:9 en boy oranına sahip büyük bir 6,8 inç FHD+ OLED bir panel ile gelecek. Tasarımsal anlamda LG V50S‘e benzer olarak gelen su damlası çentiği ve 10 MP değerinde bir selfie kamerası cihazda mevcut olacak. Ekran ayrıca dahili bir parmak izi okuyucusuna ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip.
Arkada bir ToF kamera sensörü ve bir çift kamera görüyoruz. OIS ile birlikte gelen f/1.7 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana kamera ve 117 derecelik görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca cihaz manuel modda HDR 10+ desteği sunuyor.
Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca eğer isterseniz microSD kart ile birlikte depolama alanını genişletebilirsiniz. LG V60 ThinQ 5G, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte MIL-STD 810G uyumlu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Android 10 ile birlikte LG UX 9.0 arayüzünde çalışan cihazın sol üst tarafında özel bir Google Asistan tuşu bulunuyor. Köklerine sadık kalan LG, 32 Bit Quad DAC, stereo hoparlör ve 4 mikrofon kurulumu ile geliyor.
Pil kapasitesi 5000 mAh olan cihaz, hızlı şarj 4+ ve kablosuz şarjı destekliyor. V60 ayrıca en son çıkan Wi-Fi 6 bağlantı standartını sağlıyor. Cihazı özel kılan bir başka nokta olan çift ekran aksesuarı ise güncellenmiş halde cihazda bulunuyor. LG V60 ThinQ mavi ve beyaz renkler ile satışa sunulacak olup fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 865 ile birlikte gelecek olan akıllı telefonlar
Qualcomm, bir süredir Snapdragon 865 5G işlemci birimi ile gelecek olan cihazlar hakkında açıklamalarda bulunuyor. Şirket aynı zamanda 865 5G’nin yeteneklerini göstermek amacıyla mobil cihaz üreticileriyle birlikte bazı çalışmalar yürütüyor ve bizler için paylaşıyor. Henüz açıklanmayan ancak işlemciye sahip olacak telefonların bulunduğu listeyi ve günümüz koşullarını göz önüne aldığımızda neredeyse tüm yeni nesil amiral gemilerinin 865 5G çipseti ile geleceğini söylemek mümkün.
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Şu günlerde Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Sony Xperia 1 ve Realme’nin yeni modeli X50 Pro 5G’nin hâli hazırda işlemci birimine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu cihazlarla beraber Galaxy S20 ve Oppo Find X2 de Snapdragon 865 5G işlemci birimine sahip olacak. Bilgileri göz önüne aldığımızda Qualcomm’un akıllı telefon üreticileri için, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu tekrar anlamış oluyoruz.
Qualcomm çipsete sahip olacak cihazları içeren bazı listeler paylaştı, 16 adet akıllı telefona yer verilen listede henüz açıklanmayan modellerin olması dikkat çekiyor. Ayrıca çoktan duyurulan ancak listede yer bulamayan modellerin olduğunu da ekleyelim.
Snapdragon 865 5G ile gelen ve gelecek olan telefonlar;
- Black Shark 3
- FCNT arrows 5G
- Lenovo Legion Gaming Phone
- Nubia Red Magic 5G
- Oppo Find X2
- iQOO 3
- Realme X50 Pro
- Redmi K30 Pro
- Asus ROG Phone 3
- Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra
- Sharp AQUOS R5G
- Sony Xperia 1 II
- Vivo APEX 2020 Concept Phone
- Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro
- ZenFone 7
- ZTE Axon 10s Pro