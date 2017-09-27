Merakla Beklenen iPhone X’in Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple bu sene iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin yanı sıra iPhone’un 10. yılı sebebiyle bir de iPhone X modelini duyurmuştu.

Apple’ın bugüne kadar yaptığı en iyi iPhone’un iPhone X olduğunu biliyorduk ancak her zaman olduğu gibi Apple iç donanıma ait çok bir bilgi paylaşmadı. Telefonun donanım özellikleri Çinli donanım üreticileri sayesinde ortaya çıktı.

Telefonda 3 GB RAM ve 2716 mAh batarya bulunuyor. Akıllı telefonun bataryası fiziksel olarak daha büyük olmasına rağmen iPhone 8 Plus’ta bulunan 2691 mAh bataryadan daha büyük. Apple yaptığı açıklamada telefonun şarjının iPhone 7’den 2 saat daha fazla gittiğini duyurmuştu.