iPhone tarafında son haberler: Ekran altı parmak izi ve daha fazlası

iPhone 12 serisi telefonları görücüye çıkaralı henüz 3 ay bile olmayan Apple, görünen o ki yeni nesil iPhone’lar için çalışmalara hiç hız kesmeden devam ediyor. Her ne kadar Apple’ın iç dinamiklere hakim kaynaklardan gelen bilgiler 2021 yılında tanıtılacak iPhone’ların çok fazla yenilik getirmeyeceğini söylese de, son sızıntılar hala bazı önemli değişikliklerin olabileceğine işaret ediyor. iPhone’ları 2021 yılı ve daha ilerisinde ne gibi değişikliklerin beklediği haberimizin devamında…

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iPhone, 2021 yılında ekran altı parmak izine merhaba diyebilir!

Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X’le birlikte parmak izi okuma teknolojisi TouchID’ye çok büyük oranda veda etmişti. Bütçe modeli olan 2. nesil iPhone SE’yi saymazsak eğer, 2017 yılından bu yana iPhone’larda TouchID’ye rastlamak mümkün değil. Ancak, bu çok yakında değişebilir. Gelen haberlere göre, Apple 2021 yılında çıkaracağı iPhone’larda ekran altı parmak izi teknolojisine yer vermeye hazırlanıyor. Android telefonlarda uzun süredir görmeye alıştığımız teknoloji, Apple’ın bugüne kadar ilgisini çekmemişti. Amerikalı elektronik devinin ekran altı parmak izi konusundaki bu görüş değişikliğinin nedeninin Covid-19 salgınıyla beraber hayatımıza giren maske kullanımı olduğu düşünülüyor. Birçok iPhone kullanıcısının maske giyerken FaceID kullanımında sıkıntı yaşaması, görünen o ki, Apple’ı bu konuda harekete geçirdi. Neyse ki, 2021 iPhone’larında beklenen bu yeni biyometrik doğrulama yöntemi Apple’ın FaceID teknolojisine veda edeceği anlamına gelmiyor. FaceID, telefonun kilidini açmanın ötesinde arttırılmış gerçeklik ve kamera yetenekleri gibi birçok konuda da kullanıldığı için, gelecek iPhone’larda hala yerini koruması bekleniyor.

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Katlanabilir iPhone’a daha çok var

Apple’ın katlanabilir iPhone’lar için prototip ekranlar üretmeye ve bunları kurum içi test etmeye başladığı haberleri hala gerçekliğini koruyor. Ancak, son gelen haberlere göre, bu Ar-Ge çalışmalarının sadece ekranları kapsadığı ve katlanabilir ekranlı tam bir prototip iPhone’un henüz geliştirilmediğini söylemekte. Aynı haberin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, Apple’ın olası bir katlanabilir iPhone’da henüz ekran boyutuna bile karar vermediği yönünde. Öyle ki, 6.7 inç dahil olmak üzere birçok ekran boyutu hala Amerikan elektronik devinin Kaliforniya merkezinde tartışılmakta. Katlanabilir iPhone konusundaki belki de tek sevindirici haber, Apple’ın bu cihazda görünmez bir menteşe(“hinge”) kullanacak olmasının kesinleşmesi. Apple severler, Microsoft gibi bazı firmaların kullandığı ve iki ayrı ekran gibi görünen cihaz ihtimali konusunda derin bir oh çekebilir. Son olarak, katlanabilir iPhone’un çıkış tarihi konusundaki son haberler pek de iç açıcı değil. Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre, katlanabilir iPhone’a en az yıllar var ve hatta hiç çıkmayabilir.

Şarj portu gidiyor mu?

iPhone konusundaki son haber ise, şarj portuyla alakalı. Bilindiği üzere, Apple iPhone 12 jenerasyonuyla birlikte kutudan şarj aletini çıkarmış ve yeni manyetik şarj teknolojisi MagSafe’i tanıtmıştı. Son bilgilere göre, bu sadece sonun başlangıcıydı. Görünen o ki, 2021 model iPhone’lar şarj portu olmadan gelebilir ve sadece kablosuz olarak şarj edilebilir halde olabilir.

Not: Haberde kullandığımız görseller temsilidir ve sadece yazılı anlatımı desteklemesi amacıyla kullanılmıştır.

Kaynak: Bloomberg