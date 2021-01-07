OLED TV’ler yanıyor mu? sorusunun cevabını veriyoruz. Bu videomuzda OLED tabanlı televziyonlar için sıkça bahsedilen yanma sorununa değindik. OLED TV’de yanma sorunu var mı? Philips TV nasıl çözüm üretiyor? sorularının cevabını bu videoda görebilirsiniz.

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OLED yanma sorunu Philips OLED TV’lerde nasıl engelleniyor?

Philips OLED televizyonlarda yanma konusunda bir çok önlem hali hazırda alınıyordu. Static Detection, durgun görüntüleri fark ederek piksellerin yer değiştirmesini sağlıyor. Ekran Koruyucu ise hereketli bir logo ve ibareyi ekranda döndürerek enerji tasarrfuru sağlıyor. Aynı zamanda pikselleri belli sürelerde çalışmasını sağlayarak yanmanın önüne geçiyor.

Ancak, OLED935+ ürünü ile beraber yeni bir özellik daha ekleniyor. “Grid Detection” adı verilen ve Philips mühendisleri tarafından gelitşirilen teknoloji, 4. jenerasyon Philips P5 AI görüntü motoru sayesinde yapılıyor. Çift çipin kullanıldığı bu motorda yapay zeka çipi ekranı 32,400 parçaya bölerek her bir bölgedeki statik görüntüyü belirliyor.

Belirlenen kanal logosu, skor tabelası gibi görüntülerde ise ekranın o bölümüne ait parlaklık ve kontrast değerleri izleyicinin fark etmeyeceği doğrultuda değiştirilerek piksel yanma sorunu da %95 oranında azalmş oluyor.

Filmmaker Modu

Philips’in bu yılki bazı televizyonlarında Filmmaker modu da eklendi. UHD Alliance tarafından tavsiye edilen ve birçok ünlü yönetmenin desteklediği bu modda P5 görüntü motoru görüntüyü geliştiren özellliklerini devre dışı bırakarak yönetmenin sunmak istediği gerçek görüntüyü izleyiciye aktarıyor. Bu sayede filmde görüntü yönetmeninin aktarmak istediği duygu direkt olarak karşıya iletilmiş olacak. Bu modu TV ayarlarından Film modunu seçerek yapabilirsiniz.