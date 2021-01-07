Test
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma ile karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi’nin ikinci ayağında bakalım galip kim olacak?
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max ile Huawei Mate 40 Pro başta olmak üzere Samsung Galaxy Note20 Ultra ve OPPO Find X2 ile beraber şampiyonlar ligi gibi karşılaştırmanın ikinci ayağı ile karşınızdayız. Türkiye’de satılan en güçlü telefonların kıyaslandığı bu dörtlü karşılaştırmada bakalım 4K 30 fps arka ve 1080p 30 fps ön video kaydında hangi telefon daha iyi sonuç verecek.
Videodaki telefonları Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2033be4b
Videodaki telefonları Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/6uzhr4uh
iPhone 12 Pro Max vs. Huawei Mate 40 Pro kamera karşılaştırma; https://youtu.be/7pXfLV3LBtY
İyi seyirler…
Test
AKILLI GÖZLÜK KIYASLAMASI | Huawei Eyewear II vs. Bose Frames
Huawei Eyewear II vs Bose Frames kıyaslaması ile karşınızdayız. Akıllı gözlük, şarja takılan gözlük, güncelleme gelen gözlük gibi farklı yakıştırmalar yapabileceğimiz bu ürünlerden piyasadaki iki cihazın sunduğu özelliklere bakıyoruz.
İlginizi çekebilir; Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları
AKILLI GÖZLÜK KIYASLAMASI | Huawei Eyewear II vs. Bose Frames
BOSE Frames Rondo özellikleri
Cam: Polarize lens %99 UV filtre
Hoparlör: Bose mini hoparlör
Kullanım: Tek tuş kullanımı
Boyut: 51 mm – 22 mm – 135 mm
Ağırlık: 44,7 gram
Kullanım: 3,5 saate varan müzik
Şarj Süresi: 2 saat
Bose Frames, Bose tarafından üretilen ve özellikle ses konusunda iddialı olan bir güneş gözlüğü. Üzerinde yer alan hoparlörleri ile Alto – Rondo – Soprano – Tenor – Tempo gibi isimlendirmeler ile her tarza uygun güneş gözlüğü bulmak mümkün. Üzerindeki tek tuşu ile kontrol edilen Frames ailesinde 3,5 saate varan müzik dinleme imkanı sunuluyor.
Huawei X Gentle Monster Eyewear II özellikleri
Ses: 128 mm diyafram
Cam: Polarize lens
Kullanım: Kaydırmalı kontrol – dokunma ile kontrol
BT: Bluetooth 5.2
Batarya: 85 mAh
Kullanım: 5 saat çalma, 3.5 saate kadar sesli arama
Sıvı Dayanıklılığı: IP54
Ağırlık: 48,1 g
Huawei’nin popüler ve kaliteli gözlük markası Gentle Monster ile işbirliği meyvesini verdi. Huawei Eyewear II tasarımsal olarak klasik bir GM gözlüğü gibi dursa da tıpkı Bose Frames gibi ses konusunda bir hayli iddialı. Huawei AI Life üzerinden kontrol edilebilen gözlük, ses şiddeti ve kalite olarak da Bose Frames’in bir adım daha önünde gibi görünüyor.
İnceleme
OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
OLED TV’ler yanıyor mu? sorusunun cevabını veriyoruz. Bu videomuzda OLED tabanlı televziyonlar için sıkça bahsedilen yanma sorununa değindik. OLED TV’de yanma sorunu var mı? Philips TV nasıl çözüm üretiyor? sorularının cevabını bu videoda görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Tüm ofisin hayran kaldığı televizyon! | Philips 65OLED935 incelemesi
OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
Philips 65OLED935 modelini Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/43a65f92
Philips 65OLED935 modelinin tüm özelliklerine göz atmak için; https://www.philips.com.tr/c-p/65OLED935_12/oled-9-series-4k-uhd-android-tv-4-tarafli-ambilight-ile-bowers-wilkins-ses
OLED yanma sorunu Philips OLED TV’lerde nasıl engelleniyor?
Philips OLED televizyonlarda yanma konusunda bir çok önlem hali hazırda alınıyordu. Static Detection, durgun görüntüleri fark ederek piksellerin yer değiştirmesini sağlıyor. Ekran Koruyucu ise hereketli bir logo ve ibareyi ekranda döndürerek enerji tasarrfuru sağlıyor. Aynı zamanda pikselleri belli sürelerde çalışmasını sağlayarak yanmanın önüne geçiyor.
Ancak, OLED935+ ürünü ile beraber yeni bir özellik daha ekleniyor. “Grid Detection” adı verilen ve Philips mühendisleri tarafından gelitşirilen teknoloji, 4. jenerasyon Philips P5 AI görüntü motoru sayesinde yapılıyor. Çift çipin kullanıldığı bu motorda yapay zeka çipi ekranı 32,400 parçaya bölerek her bir bölgedeki statik görüntüyü belirliyor.
Belirlenen kanal logosu, skor tabelası gibi görüntülerde ise ekranın o bölümüne ait parlaklık ve kontrast değerleri izleyicinin fark etmeyeceği doğrultuda değiştirilerek piksel yanma sorunu da %95 oranında azalmş oluyor.
Filmmaker Modu
Philips’in bu yılki bazı televizyonlarında Filmmaker modu da eklendi. UHD Alliance tarafından tavsiye edilen ve birçok ünlü yönetmenin desteklediği bu modda P5 görüntü motoru görüntüyü geliştiren özellliklerini devre dışı bırakarak yönetmenin sunmak istediği gerçek görüntüyü izleyiciye aktarıyor. Bu sayede filmde görüntü yönetmeninin aktarmak istediği duygu direkt olarak karşıya iletilmiş olacak. Bu modu TV ayarlarından Film modunu seçerek yapabilirsiniz.
Kamera Kıyaslama
iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max vs Mate 40 Pro kamera karşılaştırması bu yılın en flaş iki telefonunu kıyaslıyoruz. Çeşitli modlarda ve yakınlaştırma özelliklerine de baktığımız bu videoda, hangisinin daha iyi olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max vs Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Videoda yer alan telefonları Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2033be4b
Videoda yer alan telefonları Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/6uzhr4uh
iPhone 12 Pro Max kamera özellikleri;
12 MP, f/1.6, 26mm (ana)
12 MP, f/2.2, 65mm (telefoto)
12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş)
TOF 3D LiDAR tarayıcı (derinlik)
iPhone 12 Pro Max cihazı grafit, gümüş, pasifik mavi ve altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. 128, 256 ve 512 gb depolama seçeneklerini de bize sunan cihazın başlangıç modeli 16999 TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde kulaklık ve şarj adaptörü bulunmuyor.
Huawei Mate 40 Pro kamera özellikleri;
50 MP, f/1.9, 23mm (ana)
12 MP, f/3.4, 125mm (periskop)
20 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş)
TOF 3D lazer (derinlik)
Huawei Mate 40 Pro, siyah ve mistik gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. 256 gb depolamayla gelen cihaz 13999 TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde kulaklık ve şarj aleti eksiksiz şekilde yerleştirilmiş durumda.
Forumdan Son Mesajlar
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 47 dakika önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 4 saat önce
-
Bedava Bitcoin Kazanma (Ödeme Kanıtlı)
Yazan: aliihsan1925, 5 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 22 saat önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce