Akıllı Telefonlar
iPhone SE yenilenmiş haliyle geliyor!
Apple‘ın uzun süredir beklediğimiz giriş seviyesi telefonu iPhone 9, ortaya çıkan raporlara göre yenilenmiş bir iPhone SE versiyonu olacak. 9to5Mac tarafından elde edilen rapora göre telefonun resmi pazarlama ismi iPhone SE 2020 olacak. Apple bu tarz isimlendirmeleri farklı cihazlarında da kullanmakta.
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iPhone SE hakkında neler biliyoruz?
Apple‘ın resmi çevrim içi mağazasında gösterilen bir ekran koruyucusu iPhone SE/8/7 olarak isimlendirilmiş. Buradan cihazın tıpkı iPhone 8 ve iPhone 7 gibi 4.7 inç olacağı sonucuna varabiliriz. Ayrıca bu ekran koruyucunun piyasaya sürülmesi de yakın zamanda iPhone SE‘yi görebileceğimiz anlamına gelebilir. Yukarıda bahsettiğimiz 9to5Mac tarafından yayınlanan raporun ayrıntılarına gelicek olursak yeni iPhone SE, 256 GB depolama alanına sahip olacak. Önceki spekülasyonlar bu değerin 64 GB veya 128 GB olacağını söylüyordu.
iPhone SE‘nin renk seçenekleri siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç tane olacak. Fakat ileride farklı renk seçenekleri duyurulabilir. Ayrıca cihaz için kırmızı, siyah ve gece mavisi olmak üzere üç deri, siyah ve beyaz olmak üzere iki slikon kılıf çeşidi bulunacak. Bu kılıflar Apple tarafından resmi olarak satılacaklar.
Rapor ayrıca yeni iPhone ile ilgili bazı teknik detaylarda verdi. Cihazın A13 Bionic yonga seti kullanacağı doğrulandı. Bu, giriş seviye bi iPhone için oldukça ilgi çekici görünüyor. Yakın tarihte ortaya çıkan bir spekülasyona göre, yeni iPhone SE‘nin 15 Nisan‘da çıkacağı söyleniyor. Ancak sızıntılar göz önüne alındığında daha erken bir tarihte resmileştiğini görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17, 15 Nisan’da 30W hızlı şarj ile geliyor!
Meizu 17, bir kez daha tasarımıyla ve yeni öğrendiğimiz özelliklerle görüntülendi. Cihaz, arka tarafında yazılı olan bazı bilgiler ile tekrardan gündeme geldi. Telefonun arka kapağına yapıştırılmış yazılarda cihazın 15 Nisan’da piyasaya çıkacağı ile ilgili detaya yer verildi. Telefonun Nisan ayında geleceğini biliyorduk fakat şimdi elimizde net bir tarih var gibi görünüyor.
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Meizu 17 ile ilgili hangi teknik özellikler belli oldu?
Yeni Meizu amiral gemisi, Meizu‘nun on yedinci yıl dönümü telefonu olarak duyurulmuştu. Bu yüzden özel bir telefon olacağı söyleniyor. Cihaz, Meizu‘nun ilk 5G telefonu olacak. Telefon, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir OLED ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın Snapdragon 865 SoC ile gelmesi bekleniyor. Yeni Meizu telefonu, tasarımsal anlamda farklı bir özelliğe sahip, sağ üstteki selfie kamera aynı zamanda bir pil göstergesi olarak kullanılacak. Bu özellik kamera deliğinin biraz daha büyümesine sebep olacak olsa da en azından artık göze daha az batacaktır.
Telefon, bazı sızıntılara göre 65W‘lık bir hızlı şarja sahip olacaktı. Fakat ortaya çıkan 3C sertifikasyon belgesi bunu yalanladı. Cihaz, 30W‘lık bir hızlı şarj ile gelecek. Meizu 17‘nin durumu bu olsa da cihazın Pro varyasyonu hakkında şarj detayları ile ilgili bir veri yok. Belki de Pro versiyonda daha yüksek bir şarj hızı görebiliriz. Cihazın vanilla yani Pro olmayan modelinin 4000 CNY’ye ($565/€515) satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Moto G8 Power Lite özellikleri resmi olarak belli oldu
Şubat ayında Motorola, Moto G8 Power modelini duyurmuştu. Bugün ise cihazın “Lite” versiyonunun özellikleri açıklandı. Gelin Moto G8 Power Lite modeline ve teknik özelliklerine birlikte göz atalım.
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Moto G8 Power Lite modeli ve özellikleri hakkında
Moto G8 Power Lite modeli 6.5 inç IPS LCD Max Vision bir ekran paneline sahip. 720 x 1600 piksellik HD+ çözünürlüğe sahip bu panel, damla çentikli bir tasarımla sunulacak. Ve ilginç bir şekilde ekran 20:9 gibi bir orana sahip. Cihaz, su sıçramalarına dayanıklı bir kasa yapısı ile sunulacak fakat bizim tavsiyemiz yine de elektronik cihazlarınızı suyla temas ettirmekten kaçınmanız yönünde. Cihazın ölçüleri 164.94 x 75.76 x 9.2 mm ve ağırlığı 200 gram civarında.
İşlemci olarak MediaTek’in Helio P35 setini kullanacak olan Moto G8 Power Lite modeli, 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamayla sunulacak. Hafıza konusunda sıkıntı yaşamak istemeyenler için ise cihaz MicroSD kart yuvasına sahip. Dilediğiniz gibi MicroSD kart takarak; hafıza konusunda kendinize daha fazla kullanılabilir alan yaratabilirsiniz.
Cihazın arka tarafında ise PDAF destekli üçlü kamera modülü bulunuyor. 16 megapiksel ana kamera, f/2.0 diyagrama sahip. 2 megapiksel makro lens f/2.4 diyagrama sahip ve 2 cm uzaklıktan makro çekimler yapmanızı sağlıyor. Ve son olarak da f/2.4 diyagrama sahip 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Bu üçlü kamera modülü bokeh, yüz güzelleştirme, HDR gibi özelliklere de sahip. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Hem ön hem arka kameralar ile 1080p çözünürlükte 30 fps çekimler yapabilmek mümkün.
Moto G8 Power Lite modeli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 10 W şarjı destekliyor. Android 9 Pie ile gelecek olan model, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB 2.0 gibi özelliklere de sahip. Ayrıca cihazı kulaklıkla kullanmak isteyen kullanıcılar için 3.5 mm’lik giriş de mevcut. Bizim hoşumuza giden bir detay olarak ise; cihazın arka tarafında bulunan “Motorola” logosunun aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da görev yapıyor olması. Bu, bizce çok şık bir detay olmuş.
G8 Power Lite versiyonunun fiyat ve satış tarihleri hakkında
İlk olarak Meksika ve Almanya’da satılacak olan model, 169 Euro‘luk bir fiyata sahip olacak. Daha sonra ise Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya pazarlarına giriş yapacak.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Hafıza kartı ile SIM kart birleşiyor! SuperSIM yolda!
SIM kart günümüzde telefonları telefon yapan yegane şey diyebiliriz. İnternete bağlanmaktan telefon ile görüşmeye kadar her işimizi halletmemize yarayan SIM kartlar hafıza kartlarıyla birleşiyor.
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Peki nedir bu SuperSIM?
SuperSIM teoride, microSD kart ile SIM kartın birleştirilmiş hali olarak bizleri karşılıyor. Harici depolama için kullanılan microSD kartlar içerisine SIM kart yerleştirilerek cihazlarda alan tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Aynı kart üzerine yapılan bu tasarım sayesinde, akıllı telefonlar içerisinde yer alan kart tepsileri de görünüş olarak değişebilir. Zira standart microSD karttan bağımsız bir tasarımı olan SuperSIM‘ın Çin’de yavaş yavaş kullanımının yaygınlaştığı görülmekte. Ayrıca SuperSIM kartları sayesinde, günümüzde ortalama 128KB değerinde olan SIM kart hafızaları da arttırılmış olacak. Bunun yanı sıra değişen tepsi tasarımları sayesinde artık kullanıcıların SuperSIM ile birlikte bir adet daha SIM kart kullanma imkanı oluşacak. Çin‘de China Telecom ile bellek üretimi yapan UNIIC firmaları SuperSIM konusunda iş birliği anlaşması yaptı. Bu gelişmelerin ardından Çinli telefon üreticilerinin alacağı aksiyon bu teknolojinin gideceği yönü bizlere gösterecek gibi gözüküyor.
SuperSIM‘in avantajları olduğu gibi dezavantajları da oldukça fazla. Öncelikle ilk dezavantajın fiyat konusunda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Zira 32 GB depolama seçenekli SuperSIM kart 14 dolara, 64 GB‘lık versiyonu ise 28 dolar seviyelerinde satılmakta. Öte yandan, Apple ve OnePlus firmaları akıllı telefonlarında her hangi bir SD kart girişi bulundurmuyor. Güvenlik nedeniyle SIM kart dışından bir kart girişini cihazlarında istemeyen firmalar, bu gelişme karşısında nasıl aksiyon alacaklar merak konusu. Ayrıca bu atılımın ülkemizde görülüp görülmeyeceği de soru işareti. Zira kullanıcılar kişisel verilerinin telefon operatör şirketlerine gidip gitmeyeceği netlik kazanmadı. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Çinli telefon üreticilerinin bu yolda alacağı aksiyon bu teknolojik atılımın kaderini belirleyecek.