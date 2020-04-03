iPhone SE yenilenmiş haliyle geliyor!

Apple‘ın uzun süredir beklediğimiz giriş seviyesi telefonu iPhone 9, ortaya çıkan raporlara göre yenilenmiş bir iPhone SE versiyonu olacak. 9to5Mac tarafından elde edilen rapora göre telefonun resmi pazarlama ismi iPhone SE 2020 olacak. Apple bu tarz isimlendirmeleri farklı cihazlarında da kullanmakta.

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iPhone SE hakkında neler biliyoruz?

Apple‘ın resmi çevrim içi mağazasında gösterilen bir ekran koruyucusu iPhone SE/8/7 olarak isimlendirilmiş. Buradan cihazın tıpkı iPhone 8 ve iPhone 7 gibi 4.7 inç olacağı sonucuna varabiliriz. Ayrıca bu ekran koruyucunun piyasaya sürülmesi de yakın zamanda iPhone SE‘yi görebileceğimiz anlamına gelebilir. Yukarıda bahsettiğimiz 9to5Mac tarafından yayınlanan raporun ayrıntılarına gelicek olursak yeni iPhone SE, 256 GB depolama alanına sahip olacak. Önceki spekülasyonlar bu değerin 64 GB veya 128 GB olacağını söylüyordu.

iPhone SE‘nin renk seçenekleri siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç tane olacak. Fakat ileride farklı renk seçenekleri duyurulabilir. Ayrıca cihaz için kırmızı, siyah ve gece mavisi olmak üzere üç deri, siyah ve beyaz olmak üzere iki slikon kılıf çeşidi bulunacak. Bu kılıflar Apple tarafından resmi olarak satılacaklar.

Rapor ayrıca yeni iPhone ile ilgili bazı teknik detaylarda verdi. Cihazın A13 Bionic yonga seti kullanacağı doğrulandı. Bu, giriş seviye bi iPhone için oldukça ilgi çekici görünüyor. Yakın tarihte ortaya çıkan bir spekülasyona göre, yeni iPhone SE‘nin 15 Nisan‘da çıkacağı söyleniyor. Ancak sızıntılar göz önüne alındığında daha erken bir tarihte resmileştiğini görebiliriz.