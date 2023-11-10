iPhone SE 3, geçen yıl piyasaya sürüldü ve A15 Bionic çipi dışında önemli bir değişiklik sunmadı. Yeni nesil iPhone SE 4 ile ilgili söylentiler oldukça çeşitliydi, hatta bazı raporlar Apple‘ın bu yeni modelin geliştirilmesini durdurduğunu iddia etti. Ancak son gelen bir söylenti, iPhone SE 4’ün iPhone 14‘e benzer bir tasarımı benimseyebileceğini öne sürüyor.

Yeni iPhone SE 4, iPhone 14’e Benzer Bir Tasarıma Sahip Olabilir

Son raporlara göre, dördüncü nesil iPhone SE, çentikli bir ekrana sahip olabilir. Haberde, Apple’ın tedarikçilerinden alınan son bilgilere dayanarak iPhone SE 4’ün iPhone 14 kasasının modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanabileceği belirtiliyor. En dikkat çeken farklardan biri ise iPhone SE’nin yalnızca tek bir arka kameraya sahip olması.

Bu, Apple’ın yeni bir arka kapak tasarlamasını gerektirebilir, çünkü iPhone 14’te iki arka kamera bulunuyor. Apple’ın iPhone SE 4’e, temel iPhone 15 modelinde kullanılan 48 megapiksellik ana kamerayı ekleyeceğine inanılıyor.

Bu oldukça ilginç bir gelişme, çünkü Apple daha önce iPhone SE modellerinde amiral gemisi iPhone’ların ana kameralarını kullanmıştı.

Daha basit donanım özelliklerine sahip olacağından, iPhone SE 4’ün tahmini ağırlığı 165 gram olacak , bu da iPhone 14’ten 6 gram daha hafif olacak demek.

Ayrıca, yeni iPhone SE’nin Touch ID yerine Face ID’ye sahip olacağı bildiriliyor. Aynı zamanda iPhone 15 gibi, iPhone SE 4 de Lightning konnektörü yerine USB-C bağlantı noktasını kullanacak.

Apple’ın iPhone 15 Pro’daki Eylem Düğmesi’ni yeni iPhone SE’ye getireceği de söylentiler arasında. Sadece Pro modellerinin değil, tüm iPhone 16 serisinin Eylem Düğmesi ile geleceği belirtiliyor, bu da yeni iPhone SE’nin 2024 yılının iPhone’larına daha yakın olabileceğini gösteriyor.

Apple’ın yeni iPhone SE’yi ne zaman tanıtacağı henüz kesin değil. Bazı kaynaklar 2024 yılını işaret ederken, diğerleri, iPhone SE 4’ün 2025 yılında, iPhone 16’nın tanıtımından sonra gelebileceğine inanıyor. Bu nedenle, bu yeni modelin özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında daha fazla bilgi beklememiz gerekebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone SE ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla için bizi takip etmeyi unutmayın!