Apple hayranlarını heyecanlandıran bir haber var. Uygun fiyatlı iPhone’ların dönemi çok yakında geri gelebilir. Uzun bir süredir beklenen iPhone SE serisinin beşinci modeli, geliştirme aşamasında ve bazı büyük değişikliklerle geliyor gibi görünüyor. Kaliforniyalı teknoloji devi Apple’ın iPhone SE 4’ünün lansmanıyla ilgili sızıntılar giderek artarken, 91mobiles, yakında çıkacak olan iPhone SE 4 modelinin CAD görüntülerini elde etti ve bu görüntüler, cihazın beklenen özelliklerine dair heyecanı artırıyor.

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4. nesil iPhone SE, önceki modellere kıyasla önemli yeniliklerle geliyor. Özellikle, daha büyük bir ekran ile geliyor olması dikkat çekiyor. Sızıntılara göre, iPhone SE 4’ün 6,1 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacağı doğrulanıyor. Bu, önceki iPhone SE 5G modelinin 4,7 inçlik ana düğmeli ekranına kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Ayrıca, CAD görüntüleri, iPhone SE 4’ün iPhone 13 ve 14 serilerinde olduğu gibi bir çentik ile geleceğini ve Face ID modülünü barındıracağını ortaya koyuyor. Arkada ise tek bir birincil kameranın bulunacağı belirtiliyor.

Cihazın boyutlarına ilişkin sızıntılar, iPhone 13 ve iPhone 14’e benzer bir profil sunacağını gösteriyor. Yaklaşık olarak 147,7 x 71,5 x 7,7 mm boyutlarıyla iPhone SE 4, kompakt ve kullanıcı dostu bir tasarım sunacak gibi görünüyor. Bu boyutlar, önceki sızıntılara dayanarak, cihazın bir Eylem Düğmesi ve USB-C bağlantı noktası ile gelebileceğini doğruluyor.

Beklenen iPhone SE 4’ün piyasaya sürülme tarihi konusunda belirsizlik devam ediyor. Ancak, sektör analistleri ve kaynaklar, cihazın 2025 yılında raflardaki yerini alacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, bazı söylentiler, cihazın bu yılki sonbahar etkinliğinde iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılabileceğini öne sürüyor. iPhone 16 serisinin nispeten ılımlı bir güncelleme olması beklenirken, iPhone SE 4’ün uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulması, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki satışlara önemli katkıda bulunabilir.

Bu gelişmeler, Apple hayranlarını heyecanlandırırken, uygun fiyatlı iPhone segmentinde yeni bir rekabet dalgası başlatabilir ve teknolojiye daha geniş bir erişim sağlayabilir. Henüz resmi olarak duyurulmasa da, iPhone SE 4’ün beklenen özellikleri ve tasarımı, Apple’ın yenilikçi yönünü ve müşteri odaklı yaklaşımını yansıtıyor gibi görünüyor.