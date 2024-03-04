Katıl takipçimiz Oğuzhan ile daha öncesinde Samsung Galaxy S23 Ultra deneyimini çekmiştik. Şimdi ise Xiaomi’nin geçen seneki amiral gemisi olan Xiaomi 13 Pro ile olan deneyimlerini bu videoda paylaşıyor. Samsung Galaxy S23 Ultra’nın ve Xiaomi 13 Pro’nun öne çıkan özelliklerini, iki telefonda sevdiği ve sevmediği yönleri en açık haliyle sizinle paylaşıyor.

Eğer siz de Oğuzhan gibi kendi tecrübelerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi seyirler

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