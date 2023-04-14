Yakın tarihli bir rapora göre Apple, daha önce orta ve alt seviye iPhone modellerine olan düşük talep nedeniyle duraklatıldığı veya ertelendiği düşünülen iPhone SE 4 üzerinde çalışmaya yeniden başladı. iPhone SE 2022, 2020’de piyasaya sürülen iPhone SE (2020)’nin ardından Apple’ın serisindeki üçüncü sürümdü. Sonuç olarak, ürün ilk piyasaya sürüldüğünde büyük bir beklentiyle karşılandı. iPhone SE (2022) bir dizi ilgi çekici özellik içeriyordu. Kullanıcılar, o dönemde iPhone 13 serisi tarafından kullanılan en yeni amiral gemisi A15 Bionic işlemciye sahip oldu.

iPhone SE (2022) ayrıca giriş seviyesi iPhone’a 5G desteği de getirdi. Analist Jeff Pu’ya atıfta bulunan bir MacRumors raporuna göre, yaklaşmakta olan Apple iPhone SE 4 ilk kez tescilli bir Apple 5G modem içerebilir. Salı günü Haitong International Securities ile yaptığı bir araştırma notunda telefonun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ve modemin Apple’ın çip tedarikçisi TSMC tarafından yapılacağını belirtti.

Apple analisti Ming-Chi Kuo yakın tarihli bir raporunda, şirketin iPhone SE 4’ün geliştirilmesine yeniden başladığını ve bu telefonda Qualcomm’un yerine Apple tarafından geliştirilen şirket içi bir 5G çipinin yer almasının muhtemel olduğunu öne sürmüştü. Kuo, iPhone SE 4 için belirli bir çıkış tarihi vermedi, ancak en az 2024 yılına kadar satışa sunulmayacağını ima etti.

Kuo’ya göre iPhone SE 4, Apple’ın 5G ana bant yonga setine sahip olacak ve TSMC’nin şu anda yalnızca 6GHz altını destekleyebilen 4nm teknolojisi kullanılarak üretilecek. Kuo, asıl sorunun Apple’ın mmWave ve uydu bağlantısı ile ilgili teknolojik engellerin üstesinden gelip gelemeyeceği olduğunu belirtti.

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Bu arada, bir başka rapor yaklaşan iPhone SE 4 modelinin BOE tarafından sağlanan 6.1 inç OLED ekrana sahip olacağını ima etti.

iPhone SE (2022) 4,7 inç Retina HD ekrana sahip ve A15 Bionic SoC tarafından destekleniyor. Arkada f/1.8 geniş açılı lense sahip tek bir 12 megapiksel kamera sensörü ve önde 7 megapiksel kamera sensörü bulunuyor.

Apple ayrıca iPhone SE (2022)’nin pilinin tek bir şarjla 15 saate kadar video oynatma veya 50 saate kadar ses çalma imkânı sağladığını belirtti. Qi standardını kullanarak kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca 20W hızlı kablolu şarj özelliğine de sahip.