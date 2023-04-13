Bir zamanların fiyat performans tarafında kralı olan POCO X3 Pro hala alınır mı? Sunduklarına göz attığımızda amiral gemisi seviyesindeki işlemcisi Snapdragon 860 kullanması, 5160 mAh bataryası ve 33W hızlı şarjı, 6.67 inç 120Hz yenileme oranında ekrana sahip olması gibi detaylar bulunuyor. Ancak günümüzde bu özellikleri kullanmak yeterli mi? Sıfır olarak güncel fiyatından hala alınır mı? Bu soruların cevaplarını videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler.

POCO X3 Pro özellikleri

Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm

Ağırlık: 215 gram

Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10

İşlemci: Snapdragon 860

Grafik: Adreno 640

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 30 Watt

POCO X3 Pro’ya Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/13a01db0

POCO X3 Pro’ya Trendyol üzerinde göz atmak için; https://ty.gl/8th5q9xof9

#POCO #POCOX3Pro #Xiaomi