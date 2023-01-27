iPhone satışları uzun bir süredir Apple’ın istediği rakamların altında seyrediyor. Bir süredir kan kaybeden akıllı telefon satışlarından payını alan Apple’da durumlar ciddi. Geçtiğimiz yıllarda firmanın iPhone satışlarının patladığı yılbaşı dönemi bu sefer Apple’ı güldürmedi!

iPhone Modellerine Olan Talepteki Düşüş Endişelendiriyor!

Akıllı telefon pazarında genel bir talep düşüklüğü hakim. Birkaç yıldır var olan bu trend, Apple’a oldukça sadık olan kitle nedeniyle son ana kadar Apple’ı pek etkilememişti. Artık Apple da bu durumun yükünü omuzlarında hissetmeye başlamış gibi görünüyor.

Öyle ki, firmanın en çok satış yaptığı dönemlerden biri olan yılbaşı dönemi satışları geçen senenin yılbaşı dönemine göre %15 düştü. Rakamlarla konuşmak gerekirse, Apple 2022 yılının Aralık çeyreğinde geçtiğimiz yılın Aralık çeyreğinden 12 milyon daha az iPhone sattı. Firmanın Aralık 2022 çeyreğinde sattığı iPhone adedi 72.3 milyonda kaldı.

Her ne kadar bu %15’lik düşüş fazlaymış gibi görünse de, akıllı telefon pazarına olan talebin toplamda %18.3 düşüş gördüğünü düşünürsek, Apple bu dönemi bile en az zararla atlatan firmalar arasına adını yazdırmış gibi görünüyor.

Yine de bu düşüşün Apple için korkutucu olduğu bir gerçek. Ancak bunun bir sürpriz olmadığını söylemekte fayda var. Zira firma kullanıcılara halihazırda kullandıkları iPhone modellerini değiştirmek için geçerli bir sebep vermekte zorlanıyor.

Öyle ki, iPhone 14 ve iPhone 13 neredeyse aynı cihazlar olsalar bile iPhone 14 modeli ciddi miktarda daha pahalı. Hatta birçok kişi akıllı telefon alışverişine çıktığında iki cihazı birbirinden ayırt etmekte zorlanıyor.

Apple’ın yenilik konusundaki eksiklerinin yanında dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorununun da burada etkili olduğunu belirtmekte fayda var. Birçok kişi yüksek fiyatlara satılan üst seviye telefonlardaki özellikleri tam anlamıyla kullanmıyor. Bu nedenle kullanmadıkları özellikler için pahalı telefonlar almaktansa daha uygun fiyatlı olan eski amiral gemilerine ya da yeni orta seviye akıllı telefonlara yönelmeyi tercih ediyorlar.

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Akıllı telefon pazarının ilerleyen dönemlerde daha fazla kan kaybedeceği ve bütün firmaların bundan ciddi anlamda etkileneceği düşünülüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi markalar bu dönemi en az zararla atlatacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!