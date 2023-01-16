Bir rapora göre, resmi olarak yenilenmiş ve kullanılmış akıllı telefonlar da dahil olmak üzere kullanılmış akıllı telefonların küresel sevkiyatının 2022 yılında 282,6 milyon adede ulaşması bekleniyor. IDC’ye göre bu rakam, 2021 yılında sevk edilen 253,4 milyon adede kıyasla yüzde 11,5’lik bir artışı temsil ediyor.

IDC, 2021’den 2026’ya kadar yüzde 10,3’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) kullanılmış akıllı telefon sevkiyatlarının 2026’da 99,9 milyar dolar değerinde 413,3 milyon adede ulaşacağını tahmin ettiği için bu büyümenin devam etmesi bekleniyor.

Araştırma müdürü Anthony Scarsella, “Maliyet tasarrufu birincil fayda olmaya devam ettiği için cazip fiyat noktaları büyüme için kritik önem taşıyor. Bununla birlikte, yeni pazardaki uzun yenileme döngüleri nedeniyle üst düzey envanter mücadelesi, ikinci el fiyatlarının 2022’de yüzde 11’in üzerinde artmasına neden oldu.” dedi.

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Takas programları, küresel olarak yeni ve kullanılmış akıllı telefon pazarı için itici faktör olmaya devam ediyor. Ayrıca, ABD, Kanada ve Batı Avrupa gibi olgun pazarlarda takas, telekomünikasyon ve perakende odaklı promosyonlar yoluyla yenileme döngülerini hızlandırmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Yeni pazarda daha yüksek fiyatlı cihazların satışının artması, bu agresif takas anlaşmalarının birçoğunun öncelikle premium cihazlarda yer alması nedeniyle döngüsel bir etki de yarattı.

Konu ile ilgili “Bu agresif takas tekliflerinin ne kadar süreceği alıcılar ve satıcılar için büyük bir soru olmaya devam ediyor. Nihayetinde, dar marjlar kanalın, satıcının ya da belki de her ikisinin toplam kârını etkileyecektir.” açıklamasında bulunuldu.

Türkiye pazarında da ikinci el telefon satışlarında son zamanlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Telefon fiyatlarının yükselmesi ile kullanıcılar ikinci el veya yenilenmiş ürünlere yöneliyor. Bu durum 2023 boyunca devam edecek gibi görünüyor.