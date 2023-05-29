iPhone’unuz şarj olmuyorsa, sorunu teşhis etmek ve iPhone’unuzun tekrar şarj olmasını sağlamak için yapabileceğiniz birkaç farklı şey vardır. Bu makalemizde sorunu kısa sürede çözmenize yardımcı olacak konulara değindik. İşte detaylar.

Bu kılavuzun odak noktası iPhone olacak ve test edebileceğiniz çok sayıda farklı yaklaşım içeriyor. Bunların her biri, şarj sorununun temel nedenini belirleme ve çözme konusundaki potansiyel etkinliği nedeniyle seçilmiştir. İster basit bir düzeltme ister daha karmaşık bir şey olsun, bu kılavuz tüm olasılıkları kapsamayı amaçlamaktadır, böylece iPhone’unuzu en iyi şekilde çalışmaya geri döndürebilirsiniz.

iPhone’unuzun şarj olmamasının çeşitli nedenleri olabilir, bu bir donanım sorunundan, yazılım sorunundan veya her ikisinden de kaynaklanıyor olabilir, iPhone’unuzdaki sorunu çözmek için bu adımların her birini deneyebilirsiniz.

Lightning kablonuzu ve USB adaptörünüzü kontrol edin

Temel bilgilerle başlayın: Lightning kablonuzun ve USB adaptörünüzün hasarlı olmadığından emin olun. Aşınma veya kırılma belirtisi olup olmadığını kontrol edin ve farklı bir kablo ve adaptör kullanmayı deneyin. iPhone’unuz farklı bir kablo ve adaptörle şarj oluyorsa sorunu bulmuşsunuz demektir.

Şarj bağlantı noktanızda bir şey mi var?

Sık karşılaşılan bir sorun, şarj bağlantı noktanızı tüy veya kirin tıkamasıdır. Bu, yeni, yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla nazikçe temizlenebilir. Bağlantı noktasının iç bileşenlerine zarar vermemek için son derece dikkatli olun.

iPhone’unuzu yeniden başlatın

Bazen bir yazılım hatası iPhone’unuzun şarj olmasını engelleyebilir. Aygıtınızı donanımsal olarak yeniden başlatmak için:

iPhone 8 veya üstü için: Ses açma düğmesine basıp hızla bırakın, ses kısma düğmesine basıp hızla bırakın, ardından Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone 7 için: Apple logosu görünene kadar ses kısma düğmesini ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

iPhone 6s ve öncesi için: Apple logosu görünene kadar ana ekran düğmesini ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

Apple’ın iOS’unun en son sürümünü yükleyin

Bazen yazılım sorunları iOS güncellenerek çözülebilir. iPhone’unuzun yeterli gücü varsa, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve en son yazılım güncellemesini yüklemek için İndir ve Yükle’yi seçin. Apple düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlar ve bunların çoğu sorunu çözebilecek hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir.

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Tüm Ayarları Sıfırlama

iPhone’unuz hala şarj olmuyorsa tüm ayarları sıfırlamayı deneyin. Bu, tüm kayıtlı ayarlarınızı ve Wi-Fi parolaları gibi verilerinizi kaldırır ancak kişisel içeriğinizi kaldırmaz. Ayarlar> Genel > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla bölümüne gidin. Bu, cihazınızdaki sorunun çözülmesine yardımcı olabilir, iPhone’unuzdaki her şeyi sileceğinden Tüm içeriği ve Ayarları sil seçeneklerini seçmediğinizden emin olun.

Apple Destek veya bir tamirciyle iletişime geçin

Bu adımların hiçbiri işe yaramadıysa iPhone’unuzda donanımsal bir sorun olabilir. Arızalı olan şarj bağlantı noktası, pil veya başka bir dahili bileşen olabilir. Daha fazla yardım için iPhone’unuzu bir Apple Store’a veya yetkili bir servis sağlayıcısına götürmeniz en iyisidir. Bu servisler iPhone’unuzdaki sorunu tespit edebilmeli ve ahizeyi onarmak için neler yapılabileceği konusunda size tavsiyelerde bulunabilmelidir. Apple’ın web sitesinde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

iPhone’umuz şarj olmadığında ne yapmamız gerektiğine ilişkin bu kılavuzu faydalı bulacağınızı umuyoruz, herhangi bir yorumunuz, öneriniz veya sorunuz varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve bize bildirin.