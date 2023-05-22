Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken gelişen teknoloji sayesinde her yeni modelde kamera kalitesi ve işlem gücü artsa da bu iyileştirmeler tek başına bir üreticiyi zirveye taşımaya yetmiyor. Bu nedenle üreticiler dikkat çekmek için sık sık yeni özellikler duyuruyor. Bunlardan biri de kısa bir süre önce Apple tarafından duyurulan Acil SOS özelliğiydi. İlk duyurulduğu günden bu yana, bu özellik insanların iPhone satın alması için zorlayıcı bir neden haline geldi. Özellik bu kez, Kaliforniya’da kaybolan bir grup yürüyüşçünün hayatını kurtardı. İşte ayrıntılar…

Apple’ın Acil Durum SOS’i Bir Grup Doğa Yürüyüşçüsünü Nasıl Kurtardı?

Kaliforniya’da kaybolan bir grup yürüyüşçü, iPhone’larındaki Acil SOS özelliği sayesinde kurtarıldı. Apple’ın doğrudan acil durum çağrıları için tasarlanan Acil SOS uygulaması bir kez daha hayat kurtarmada çok değerli olduğunu kanıtladı. Geçtiğimiz günlerde bir aileyi başarıyla kurtaran uygulama, şimdi de bir grup yürüyüşçünün kurtarılmasına yardımcı oldu.

Yürüyüşçüler Kaliforniya’nın bilmedikleri bir bölgesinde bir doğa yürüyüşü ve tırmanış gezisine çıkmışlardı. Önemli mesafeler kat ettikten sonra, kendilerini planladıkları rotanın dışında ve bir kanyonun yakınında kaybolmuş halde buldular. Neyse ki grubun yaklaşık on üyesi iPhone kullanıcısıydı ve Apple’ın Acil SOS özelliğini aynı anda etkinleştirdiler. Hücre şebekesinin çekmediği uzak bir yerde olmalarına rağmen SOS özelliği onları yerel kurtarma ekiplerine bağladı.

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İmdat çağrısını alan kurtarma ekipleri, yürüyüşçülerin yerini tespit etmek ve onları kurtarmak üzere bölgeye sevk edildi. Yürüyüşçülerin kurtarıldıktan sonra güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğunu doğruladı. Bir basın brifingi sırasında şerif yardımcısı, yürüyüş grubunun birçok üyesinin böyle bir faaliyet için hazırlıksız olduğunu ve temel ekipmanlardan yoksun olduğunu vurguladı. Birkaç yürüyüşçünün sadece şort ve tişört giydiğini, çok sayıda su geçidi ve tırmanmayı gerektiren dik tepeler içeren zorlu araziyi hafife aldıklarını ve muhtemelen grubun yönünü kaybetmesine katkıda bulunduğunu belirtti.