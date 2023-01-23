Telefon patlama olayları ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Ancak bu patlayan modeller genellikler yeni telefonlar oluyordu. Bugün ise Amerika’da ilginç bir olay yaşandı. iPhone 4 mutfakta şarj olurken alev aldı. Neyse ki bu talihsiz olayda kimse yaralanmadı. Amerika Ohio’dan Brian ve Jennifer Leisgang olanların ayrıntılarını paylaştı. Aile videonun Google Home‘a bağlı güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini açıkladı ve videoyu paylaştı.

Bu tip eskiyen telefonlarda çok az da olsa batarya tarafında yıpranma yaşanır. Lityum-iyon piller elektronikte yaygın olarak kullanılır ve piller nadiren yanar. Ancak bazen şarj edilebilir piller aşırı ısınır ve tutuşur. Bu yüzden belli bir yaşın üzerindeki telefonları veya herhangi bir teknolojik cihazı şarj ederken temkinli olmakta fayda var. Ya bataryasını değiştirmeniz ya da kullanmamanız gerekiyor.

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Konu ile ilgili açıklama yapan aile; “Evde yangın çıkmadığı için çok şanslıydık. Dün gece çocuklarımız eski iPhone 4’ümüzü bir Apple şarj cihazıyla şarj ettiler ve biz uyurken patladı ve mutfağımızda alev aldı. Neyse ki, dün masadan yeni kalktık, çünkü çok sayıda okul ders kitabı ve gazetesi var. Bu sabah masanın üzerinde yanmış bir telefon ve siyah kurum bulduk.” ifadelerini kullandı.

12 yaşına giren iPhone’un bataryasının patlaması yine de kabul edilebilir bir durum değil. Apple’dan konu ile ilgili açıklama gelecek gibi görünüyor. Bakalım Cupertinolu firma aileden özür dileyip son model bir iPhone hediye decek mi? Bekleyip göreceğiz.