ShrimpApplePro olarak bilinen sızıntı kaynağına göre, iPhone 15 Pro modelleri iPhone 14 Pro modellerine kıyasla daha ince, kavisli çerçevelere sahip olacak ve bu da potansiyel olarak Apple Watch benzeri bir görünümle gelebilir.

ShrimpApplePro, yeni nesil “Pro” iPhone modellerinin hala düz ekranlara sahip olacağını, çünkü yalnızca çerçevelerin kavisli olacağını açıkladı. Sızıntıya konuşan bir kaynağa göre, daha ince çerçeveler ve kavisli kenarların bu kombinasyonu Apple Watch Series 7 ve Series 8’e benzer bir görünümle sonuçlanabilir.

Kavisli ön camın iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın tasarımında da yer alacağı, ancak bu cihazların iPhone 14 seleflerine kıyasla daha ince çerçevelere sahip olmayacağı iddia ediliyor. ShrimpApplePro, iPhone 15 serisinin geçen yılki iPhone 14 serisiyle aynı ekran boyutlarına sahip olacağını da ekledi.

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Geçen yıl, sızıntı yapan kişi iPhone 15 Pro modellerinin kavisli arka kenarlara sahip titanyum bir çerçeveye sahip olacağını söyleyen ilk kişiler arasındaydı. ShrimpApplePro, Apple’ın planları hakkında doğru bilgileri ortaya çıkarma konusunda iyi bir geçmişe sahip, bu nedenle iddiaları ciddiye alınmaya değer.

iPhone 15 Pro, tamamen tuşsuz bir tasarımla gelebilir

Ayrıca Deneyimli Apple analisti olarak bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te fiziksel tuş bulunmayacağını öne sürdü.

Apple, iPhone 7’den sonra tuş gibi görünen cam ve bunun altına yerleştirilen “Taptic Engine” isimli titreşim motorları tercih etmişti. Kullanıcılar, tuş gibi görünen bölüme dokunduğunda titreşimli geri bildirim alıyordu.

Apple analisti, işte bu sistemin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te yer alacağını söylüyor. Tuş gibi görünen dokunmatik ekran sayesinde telefonlar açılıp kapatılabilecek.

Kuo’ya göre fiziksel tuşları olmayan iPhone tüketicileri memnun ederse, yeni tasarım sonraki iPhone modelleri ile iPad gibi çeşitli ürünlerde de kullanılacak.