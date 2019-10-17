iPhone modellerinin yarısı iOS 13’e güncellendi!

iPhone 11 serisini dünya genelinde satışa sunan Apple, bir yandan da artan üretim hacmi için yatırım gerçekleştirmeye devam ediyor. Cupertino merkezli şirketin, dünyanın en büyük ekran üreticilerinden Japan Display’e 200 milyon dolar değerinde yatırım yapacağı iddia edildi.

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Apple, OLED ekran üretimi için Japan Display’e dev bir yatırım yapacak

Geçtiğimiz yıllarda LCD ekran üretiminin önemli aktörlerinden olan Japan Display, OLED ekran kullanımının artmasından dolayı müşterilerinin önemli bir kısmını kaybetti. Haliyle şirket önemli bir dar boğaz içerisine girdi ve iflasın eşiğine geldi. Şirketin CFO’su Minoru Kikioka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile OLED ekran üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Toplam 630 milyon dolar yatırımla kurulacak tesis için “büyük bir müşterisinden” destek alacaklarını söyleyen Kikioka, yatırımcılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak alınan bilgilere göre Apple ve JDI, 200 milyon dolarlık bir yatırım için anlaşmaya varmış durumda.

Japan Display, iPhone 11‘de kullanılan LCD ekranların tedarikçisi konumunda bulunuyor. Firmanın hacimli OLED ekran üretimine başlayacak olması, halihazırda Apple’ın bu ekranları temin ettiği Samsung ve LG için kötü haber olabilir. Bu da Apple’a ciddi miktarda ekran sevkiyatı gerçekleştiren iki şirketin yeni müşteriler bulması anlamına geliyor.

Kaynaklar, yeni üretim tesisinin bir yatırımcısının da Hong Kong merkezli Oasis Management olduğunu ifade ediyor. Fonlama sistemine dayanan bu yatırımın değerinin yaklaşık 180 milyon dolar olacağı bildiriliyor. Sadece 2 şirketten 380 milyon dolar gibi bir miktar toplayacak Japan Display’in 2020 yılındaki iPhone serisinin tek ekran tedarikçisi olacağı tahmin ediliyor.