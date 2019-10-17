Apple
iPhone modellerinin yarısı iOS 13’e güncellendi!
iPhone modellerinin iOS 13‘e geçiş süreçleri beklenenden daha hızlı gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Araştırmaya göre aktif modellerin yarısı son sürümü kullanıyorlar.
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iPhone telefonlarının iOS 13 kullanım oranları
Amerikalı teknoloji devi Apple‘ın henüz bir ay önce kullanıcılarına sunmaya başladığı yeni iOS sürümünün kullanım yüzdeleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre aktif olarak kullanılan tüm Apple telefonlarının yarısında iOS 13 kurulu. Son dört yıl içinde piyasaya çıkan modeller dikkate alındığındaysa bu oran yüzde 55 seviyesine çıkıyor. iOS 12 sürümü ise yüzde 38‘lik payla ikinci sırada yer alıyor.
iPadOS tarafındaysa işler o kadar yolunda gitmiyor. Yeni tanıtılan tabletlere özel işletim sistemi genelde yüzde 33, son dört yılda çıkan tabletlerde ise yüzde 41 civarında kullanım oranına ulaşabilmiş.
Apple
Apple, ekran üreticisi Japan Display’e yatırım yapacak
iPhone 11 serisini dünya genelinde satışa sunan Apple, bir yandan da artan üretim hacmi için yatırım gerçekleştirmeye devam ediyor. Cupertino merkezli şirketin, dünyanın en büyük ekran üreticilerinden Japan Display’e 200 milyon dolar değerinde yatırım yapacağı iddia edildi.
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Apple, OLED ekran üretimi için Japan Display’e dev bir yatırım yapacak
Geçtiğimiz yıllarda LCD ekran üretiminin önemli aktörlerinden olan Japan Display, OLED ekran kullanımının artmasından dolayı müşterilerinin önemli bir kısmını kaybetti. Haliyle şirket önemli bir dar boğaz içerisine girdi ve iflasın eşiğine geldi. Şirketin CFO’su Minoru Kikioka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile OLED ekran üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Toplam 630 milyon dolar yatırımla kurulacak tesis için “büyük bir müşterisinden” destek alacaklarını söyleyen Kikioka, yatırımcılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak alınan bilgilere göre Apple ve JDI, 200 milyon dolarlık bir yatırım için anlaşmaya varmış durumda.
Japan Display, iPhone 11‘de kullanılan LCD ekranların tedarikçisi konumunda bulunuyor. Firmanın hacimli OLED ekran üretimine başlayacak olması, halihazırda Apple’ın bu ekranları temin ettiği Samsung ve LG için kötü haber olabilir. Bu da Apple’a ciddi miktarda ekran sevkiyatı gerçekleştiren iki şirketin yeni müşteriler bulması anlamına geliyor.
Kaynaklar, yeni üretim tesisinin bir yatırımcısının da Hong Kong merkezli Oasis Management olduğunu ifade ediyor. Fonlama sistemine dayanan bu yatırımın değerinin yaklaşık 180 milyon dolar olacağı bildiriliyor. Sadece 2 şirketten 380 milyon dolar gibi bir miktar toplayacak Japan Display’in 2020 yılındaki iPhone serisinin tek ekran tedarikçisi olacağı tahmin ediliyor.
Apple
Apple, iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatlarını resmen duyurdu!
Apple, iPhone 11 serisinin fiyatları Apple Türkiye tarafından resmen duyuruldu. Geçtiğimiz ay şirket, Amerika’da yeni nesil iPhone serisini tanıtmıştı.
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Apple, geçtiğimiz ay California’da yer alan Steve Jobs Theatre’da her sene düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu konferansında yeni nesil cihazlarını tanıtmıştı.
Yapılan lansmanda, iPhone, iPad, watch ailesine mensup birçok cihazın yeni versiyonunu görme şansı elde etmiştik. Bu cihazlar arasında en çok iPhone cihazlar yapılan etkinliğe damgasını vurdu.
Apple, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max olmak üzere üç yeni akıllı cihazını Cupertino merkezli konferans salonunda 11 Eylül’de gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte birlikte göz önüne çıkarmıştı.
iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri önceki nesil cihazlara oranla çok daha canlı bir görsellik deneyimi sunan Super Retina XDR ekran, ultra geniş, geniş ve telefoto olmak üzere üçlü kamera ve tabiki de tüm bunlara gücünü veren geliştirilmiş A13 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor.
Amerikalı üretici devinin, daha ekonomik olan modeli iPhone 11’de ise geçen sene firmanın tanıtmış olduğu XR modelinin devamı olarak piyasaya sürülmüş gibi gözüküyor. XR modelinde 6.2 inç boyutlarında önceki nesile oranla geliştirilmiş Sıvı Retina ekran, ultra geniş ve geniş açıya sahip çift kamera ve Apple’ın %20 daha performanslı olduğunu ifade ettiği A13 Bionic işlemci yer alıyor.
Yaklaşık, bir aydır beklediğimiz sevindirici haber sonunda geldi. Apple Türkiye güncellenmiş iPhone modellerinin fiyatlarını resmen açıklamış oldu. 18 Ekim tarihinde Türkiye’ye çıkışı beklenen modellerin fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş:
iPhone 11
64GB: 7.299TL
128GB: 7.749TL
256GB: 8.599TL
iPhone 11 Pro
64GB: 10.999TL
256GB: 12.229TL
512GB: 13.999TL
iPhone 11 Pro Max
64GB: 11.999TL
256GB: 13.299TL
512GB: 14.999TL
Apple
Apple Watch’a uyku takibi desteği gelebilir!
Apple Watch, piyasadaki en iyi fitness takibi yapan uygulamalardan biri olarak biliniyor. Fakat senelerdir, cihazlarına dahil etmekten çekindiği bir özellik var.
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Apple Watch, akıllı saat piyasasında en çok satan cihazlardan biri olarak bilinir. Apple Watch, spor yapan akıllı cihaz tutkunları için biçilmiş kaptan. Aynı zamanda, güvenlik özellikleri ve iletişim yetenekleri övülmeye değer diyebiliriz.
Üçüncü parti uygulamaların hali hazırda uyku takibi desteği verdiği cihazda, senelerdir resmi olarak bir destek bulunmuyor. Apple’ın minimalist çizgisini ve ihtiyaç algısına güvenerek bunu yaptığını düşünüyoruz.
Ne kadar, başka uygulamalar tarafından bir destek sunuluyor olsa da bu uygulamalar çokta yetenekli olamıyorlar. Yazılım içerisinden uyku öncesi özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Maalesef ki piyasadaki çoğu saatte uzun senelerdir yer etmiş “otomatik uyku takibi” özelliği kullanılıyor.
Apple Watch App Store’unda geçtiğimiz günlerde bir detay fark edildi. Alarm uygulamasında görüntülenen detayda, henüz varolmayan Uyku uygulamasıyla ilgili küçük bir yazı görsele dahil edilmiş.
Aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsü, Apple’ın durumu fark edip fotoğrafı kaldırmadan önce çekildi.
Ekran görüntüsündeki metinde, “Yatma zamanınızı ayarlayın ve Uyku uygulamasıyla kalkın” ifadeleri açıkça seçilebiliyor. Muhtemelen, henüz hakkında çok az şey bildiğimiz uygulama, sizin istekleriniz doğrultusunda uyku döngünüzü ayarlayabilecek. Çeşitli veriler toplayarak, uyku analizinizin ölçülmesi sağlanacak.
Kuvvetle muhtemel, uyku desteğinin tüm yeteneklerini Apple Watch‘ın son iki jenerasyonunda göreceğiz. Yeni özelliğin, güçlü donanıma sahip akıllı saatte nasıl bir batarya performansı göstereceğini merak ediyoruz. Özellikle, kullanıcıların çok uzun süreler şarjı gitmeyen cihazlarını yatmadan önce şarja takmaya alışkın olduklarını düşünürsek.
Apple, sızdırılan yeni özelliği beşinci nesil watch duyurulmadan önce de ortaya çıkartmıştı. Fakat uyku takibiyle ilgili dile getirilen resmi bir yazı hala ortada yok.