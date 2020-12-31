iPhone hayatına işte böyle başladı: ilk üretim bandı!

iPhone ilk defa 2007 yılında hayatımıza girdi. Üretimini Çin’de yaptıran Amerikan teknoloji devinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan üretim bandı resimleri, teknoloji gündeminde büyük bir ilgiyle karşılandı. Görünen o ki, ürünlerinin teknolojiseverlerden gördüğü yoğun ilgiyi Apple’ın perde arkası görüntüleri de yakaladı. Apple’ın mutfağına dair görseller haberimizin detaylarında…

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iPhone bu üretim bandında doğdu!

Eski bir Apple Yazılım Geliştirme Müdürü olan Bob Burrough tarafından Twitter’da paylaşılan resimler Çin’deki Foxconn fabrikasına ait. Fabrika aynı zamanda ilk iPhone’u üreten fabrika olarak bilinmekle beraber günümüzde hala iPhone üretimlerinin bir kısmını yapmakta.

Paylaşılan fotoğraflar 2007’nin ilkbahar aylarından. Bu da, fotoğrafların o zamanki Apple CEO’su ve kurucularından olan Steve Jobs’ın iPhone 2G olarak bilinen, dünyanın ilk iPhone’unu tanıtmadan sadece aylar önce çekildiği anlamına geliyor.

Yukarıdaki fotoğrafta görülenler kargo takip çipleri takılmış bir şekilde kargolanmaya hazırlanan, üretimi tamamlanmış ilk iPhonelar.

Bu resimde ise kalite kontrolden ve son testlerden geçen iPhone’ları görmekteyiz. Bu aşamadan sonra, testleri geçen iPhone’lar yola çıkmak üzere kargoya sevk ediliyor. İlgi çeken bir nokta ise çalışanların kulaklarındaki kulaklıklar. Merak ediyoruz, acaba teknoloji dünyasında büyük devrim yaratan bu ürünü üretirken ne dinliyor olabilirler? Belki de sadece telefonun ses özelliklerini mi test ediyorlar.

Fotoğrafı paylaşan eski çalışan Tim Cook karşıtlarından

Fotoğrafları paylaşan Bob Furrough’nun Apple’dan ayrılmasının arka planında ise firmayı sıkıcı bulması yatıyor. Zamanında işten ayrılmasının sebebinin Tim Cook’un yönetimi olduğunu belirten Burrough, o zamanlar yeni yönetici olan Tim Cook’un Apple felsefesine aykırı olarak yenilikçiliği yitirdiğini belirtmişti. Apple’ın şu aralar yükselen hisseleri ve herkesi kendine hayran bırakan yeni ürünleri bu konu için tam tersini işaret etse de, eminiz aranızda Burrough’a hak verenler de olacaktır.