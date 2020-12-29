Noel tatilinde etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u, iPhone serisine ait!

Son gelen raporlara göre iCloud hatası ile uzun süre kullanıcılarına etkinleştirme hizmeti veremeyen Apple, Noel tatilinde etkinleştirilen cihaz argümanında haklı çıkyor. Flurry Analytics tarafından hazırlanan rapora göre Birleşik Devletler’de Noel tatili boyunca etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u iPhone serisine ait.

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Tüketicilerin tercihlerini analiz eden ve raporlayan firmalar için kaçırılmaz bir gün olan Noel tatili, bu yılda araştırmacıların hedefindeydi. Birleşik Devletler için ‘yeni telefon etkinleştirme günü’ olarak anılan tatil, bu sene Apple’ın yüzünü güldürmüş görünüyor.

iPhone 11, en çok etkinleştirilen cihaz oldu

Noel tatili öncesi veriler göz önüne alındığında, Noel tatilinde etkinleştirilen iPhone 11 sayısı, 18-24 Aralık arasına göre yüzde 5 daha fazla. Liderliği elinde bulunduran 11 modelini ise nispeten daha uygun fiyatlı bir model olarak anılan XR takip ediyor. Ekim ayında gerçekleştirilen geç tanıtımına karşın iPhone 12 serisi de araştırma verilerinde göze çarpıyor. Serinin üst modellerinden olan 12 Pro Max, yüzde 14 ile kendine üçüncü sıradan yer buluyor.

Amerikan tüketicileri de fiyat odaklı davranış sergiliyor

iPhone 11 ve XR gibi cihazların üst sıralarda yer alması adına yorumda bulunan analistler, cihazların 2020’de oldukça popüler olması nedeniyle listede yer bulduklarına değiniyor. iPhone XR modeli tarafında elde edilen veriler göz önüne alındığında yüzde 0 olarak kayda geçen etkinleştirme sayısı da bu analizi destekliyor. iPhone kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak ise sene sonuna doğru son çıkan model, daha yüksek etkinleştirme sayılarına ulaşıyor. Bu sene ise bu liderlik iPhone 12 Pro Max modeline ait. Ancak yine de liderliği elinde tutan 11 ve XR gibi modeller, Amerikan tüketicilerin de fiyat odaklı seçimler yaptığını gösteriyor.

LG K30, Apple üretimi olmayan listedeki tek cihaz

Bütçe dostu fiyatı ve orta segmentte sayılabilecek özellikleriyle LG K30 modeli, listeye son sıradan giriş yapıyor. Listede yer alan ve Apple üretimi olmayan K30, yüzde 131’lik etkinleştirme artışıyla dikkat çekiyor. K30’u takip eden cihaz ise yüzde 34’ ile iPhone SE modeli oluyor. iPhone 12 serisinde en ucuz model olarak konumlanan iPhone 12 Mini ise listede yer almıyor. Bu bağlamda MacRumors’da yer alan habere göre, tüketicilerin Mini modelini tercih etmediği yönündeki söylentiler de doğru çıkmış görünüyor.

Geçtiğimiz yıla göre toplam etkinleştirmede düşüş hakim

2019 yılı Noel verileriyle 2020’yi karşılaştıran Flurry Analytics, cihaz etkinleştirme sayısında yüzde 23’lük bir düşüş olduğunu raporluyor. Pandemi süreciyle beraber yaşan ekonomik sıkıntılar ve diğer mali etmenlerle insanların daha az bir araya gelmesi hasebiyle hediye sayısının azalması, tablodaki düşüşün nedeni olarak gösteriliyor. Milyonlarca cihaz üzerinden topladıkları kullanım analizi verilerini raporlayan şirket, Aralık ayına ait verileri de yakında paylaşmaya hazırlanıyor.