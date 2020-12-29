Apple
Noel tatilinde etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u, iPhone serisine ait!
Son gelen raporlara göre iCloud hatası ile uzun süre kullanıcılarına etkinleştirme hizmeti veremeyen Apple, Noel tatilinde etkinleştirilen cihaz argümanında haklı çıkyor. Flurry Analytics tarafından hazırlanan rapora göre Birleşik Devletler’de Noel tatili boyunca etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u iPhone serisine ait.
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Tüketicilerin tercihlerini analiz eden ve raporlayan firmalar için kaçırılmaz bir gün olan Noel tatili, bu yılda araştırmacıların hedefindeydi. Birleşik Devletler için ‘yeni telefon etkinleştirme günü’ olarak anılan tatil, bu sene Apple’ın yüzünü güldürmüş görünüyor.
iPhone 11, en çok etkinleştirilen cihaz oldu
Noel tatili öncesi veriler göz önüne alındığında, Noel tatilinde etkinleştirilen iPhone 11 sayısı, 18-24 Aralık arasına göre yüzde 5 daha fazla. Liderliği elinde bulunduran 11 modelini ise nispeten daha uygun fiyatlı bir model olarak anılan XR takip ediyor. Ekim ayında gerçekleştirilen geç tanıtımına karşın iPhone 12 serisi de araştırma verilerinde göze çarpıyor. Serinin üst modellerinden olan 12 Pro Max, yüzde 14 ile kendine üçüncü sıradan yer buluyor.
Amerikan tüketicileri de fiyat odaklı davranış sergiliyor
iPhone 11 ve XR gibi cihazların üst sıralarda yer alması adına yorumda bulunan analistler, cihazların 2020’de oldukça popüler olması nedeniyle listede yer bulduklarına değiniyor. iPhone XR modeli tarafında elde edilen veriler göz önüne alındığında yüzde 0 olarak kayda geçen etkinleştirme sayısı da bu analizi destekliyor. iPhone kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak ise sene sonuna doğru son çıkan model, daha yüksek etkinleştirme sayılarına ulaşıyor. Bu sene ise bu liderlik iPhone 12 Pro Max modeline ait. Ancak yine de liderliği elinde tutan 11 ve XR gibi modeller, Amerikan tüketicilerin de fiyat odaklı seçimler yaptığını gösteriyor.
LG K30, Apple üretimi olmayan listedeki tek cihaz
Bütçe dostu fiyatı ve orta segmentte sayılabilecek özellikleriyle LG K30 modeli, listeye son sıradan giriş yapıyor. Listede yer alan ve Apple üretimi olmayan K30, yüzde 131’lik etkinleştirme artışıyla dikkat çekiyor. K30’u takip eden cihaz ise yüzde 34’ ile iPhone SE modeli oluyor. iPhone 12 serisinde en ucuz model olarak konumlanan iPhone 12 Mini ise listede yer almıyor. Bu bağlamda MacRumors’da yer alan habere göre, tüketicilerin Mini modelini tercih etmediği yönündeki söylentiler de doğru çıkmış görünüyor.
Geçtiğimiz yıla göre toplam etkinleştirmede düşüş hakim
2019 yılı Noel verileriyle 2020’yi karşılaştıran Flurry Analytics, cihaz etkinleştirme sayısında yüzde 23’lük bir düşüş olduğunu raporluyor. Pandemi süreciyle beraber yaşan ekonomik sıkıntılar ve diğer mali etmenlerle insanların daha az bir araya gelmesi hasebiyle hediye sayısının azalması, tablodaki düşüşün nedeni olarak gösteriliyor. Milyonlarca cihaz üzerinden topladıkları kullanım analizi verilerini raporlayan şirket, Aralık ayına ait verileri de yakında paylaşmaya hazırlanıyor.
Apple
Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor
Bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunan Tesla yazılım güncellemesindeki referanslara göre Tesla, yakında Apple Music için yazılım desteği eklemeyi planlıyor.
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Tesla, Apple Music için çalışmalarını sürdürüyor
Bilindiği üzere Spotify, bir süredir Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini kullanarak müzik dinlemenin temel yolu haline geldi. Bunun yanında platform Apple Music, Tidal ve Amazon Music gibi diğer müzik akış hizmetleri için destek sağlamadı. Tesla, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Battery Day sunumunda, özellikle Tidal dahil olmak üzere diğer müzik akış hizmetlerini destekleyeceğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
En son ortaya çıkan 2020.48.26 yazılım güncellemesinde Tidal için yapılan referansların yanı sıra, Apple Music ve Amazon Music için de seçenekler var gibi görünüyor.
Tesla’nın bir süredir Apple Music desteği üzerinde çalıştığı bildirilse de, yazılım güncellemesinde gizli olan seçenek henüz çalışmıyor. Buna rağmen, Tidal’ın Tesla’ya gelen ilk ek müzik akış hizmeti olması bekleniyor.
Bu güncelleme, otomobil sahiplerinin Apple’ın müzik akışı hizmetine, bir akıllı telefon bağlamadan otomobilin dokunmatik ekranı aracılığıyla direkt olarak erişebilmelerine olanak sağlıyor. Şimdiye kadar, Apple Music’i bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre eden tek otomobil üreticisi, tamamen elektrikli modeller arasında Porsche Taycan olmuştu. Bunun yanında başka hiç bir otomobil üreticisi bu çözüm yoluna gitmedi. Bunun yerine araçlarına Apple Car Play desteği getirmekle sınırlı kaldılar.
Akıllı TV
Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
LG, bu yılın başlarında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, 2018 yılında piyasaya çıkardığı bazı akıllı TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğini içeren bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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Geçtiğimiz yılın sonlarına girildiğinde LG firması bazı belirli modellere Apple kullanıcılarına hitap edecek AirPlay 2 ve HomeKit desteğini getireceğini açıklamıştı. Dün ve bugün yapılan kullanıcı geri bildirimlerine göre LG güncellemeleri yayınlamaya başlamış görünüyor.
AirPlay 2, kullanıcıların Apple TV gerekmeden videoları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını doğrudan bir iPhone, iPad veya Mac’ten, uyumlu bir LG akıllı TV’ye aktarmasını sağlıyor. HomeKit, kullanıcıların Ev uygulamasını veya Siri’yi kullanarak akıllı TV’nin açılıp kapanmasını, sesini ve daha fazlasını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu özellikler ayrıca belirli Samsung, Sony ve Vizio akıllı TV’lerde de mevcut olarak kullanıma sunuluyor.
LG, başlangıçta AirPlay 2 ve HomeKit’in 2019 ve daha yeni akıllı TV modelleriyle sınırlı olacağını, çünkü eski modellerde kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti edemeyeceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklama sonrası on binlerce kişi bu konuyu yeniden düşünmeleri için şirkete dilekçe vermişti. Görünen o ki LG kullanıcıları tarafından yapılan geri dönüşler işe yaramış ve LG cephesinden olumlu bir yenilikle geri dönüş sağlanmış.
Hatırlamayanlar için LG, bu yılın başlarında Apple TV uygulamasını da belirli 2018 akıllı TV’lerde de kullanıma sunmaya başlamıştı.
Apple
800 bin TL fiyatlı saf altın AirPods Max tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve fiyatıyla gündem olan AirPods Max gerçek fiyatını unutturacak bir fiyatla tekrar gündeme geldi. Rus şirketi Caviar, 800 bin TL değerindeki saf altın AirPods Max varyantını tanıttı.
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800 bin TL değerinde AirPods Max
Popüler teknolojik cihazların lüks varyantlarını yapmasıyla tanınan Caviar, tanıttığı AirPods Max ile geleneğini sürdürdü. Şirket, 108 bin dolar fiyat etiketine sahip AirPods Max üretti. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı modeli mevcut olan kulaklıklar saf altından üretilirken, kafa bandında timsah derisi kullanıldığı belirtilmiş. Ayrıca, kulaklıkların her zaman en tepede olmak isteyenler için üretildiği belirtilmiş. Saf altın AirPods Max’in değeri güncel kurla çevirdiğimizde 800 bin TL civarına geliyor. Kulaklıkla ilgili bütün detaylara şuradan ulaşabilirsiniz.
AirPods Max Özellikleri
- Apple tasarımı 40 mm dinamik sürücüler
- 20 saate kadar pil ömrü
- Aktif gürültü engelleme ve Şeffaf mod
- Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses ve adaptif EQ
- 9 adet mikrofon (aktif gürültü engelleme için 8 adet, görüşmeler için 3 adet)
- Kontrol için Digital Crown
- Kulaklığın her iki tarafında bulnan Apple H1 kulaklık çipi
- 5 farklı renk seçeneği (Gümüş, uzay grisi, pembe, yeşil, gök mavisi)
- Kutu içerisinden çıkan Smart Case
- Optik sensör, pozisyon sensörü, kılıf algılama sensörü, ivmeölçer ve jiroskop
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