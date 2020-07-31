Akıllı Telefonlar
iPhone Çin’de yükselişte!
Amerika-Çin arasındaki krize rağmen Çin‘deki iPhone satışları yükseliş gösterdi.
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iPhone‘un Çin‘deki satışları yılın 2. çeyreğinde %35 artış gösterdi. Çin şuanda dünyanın en büyük telefon marketi konumunda. iPhone, Çin-ABD krizine rağmen yakaladığı ivme ile Çin’deki pazar payını %5.9‘dan %8.5‘e çıkardı. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, Çin ile ABD’nin yaşamış olduğu önemli fikir ayrılıkları ve çatışmalara rağmen Çin’deki tüketiciler iPhone’a oldukça fazla ilgi göstermiş durumdalar. Çin‘deki telefon pazarında Huawei en yüksek pazar payına sahip marka. Çin‘de önemli pazar payına sahip Xiaomi, Oppo ve Vivo ise yılın 2. çeyreğinde satışları ciddi ölçüde düşen firmalar oldu.
Akıllı Telefonlar
Altın kaplamaya sahip iPhone 12 Pro ortaya çıktı!
Akıllı telefonlar için ultra lüks kaplamalara imza atan Caviar, her yıl duyurulan iPhone cihazlarını tanıtımdan önce ön siparişe açıyor. Markanın önümüzdeki aylarda duyurulacak olan iPhone 12 Pro için özelleştirdiği 18 ayar altın kaplama tasarım ise fiyatıyla dudak uçuklatıyor!
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iPhone 12 Pro için 18 ayar saf altın kaplamalı lüks versiyon geliyor!
Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 12 serisinin planlanandan birkaç hafta daha geç satışa sunulacağını açıklamıştı. Ancak bu durum özelleştirilmiş telefon üreticilerini pek de etkilemeyecek gibi görünüyor. Mobil cihazlar konusunda pahalı tasarımları ile bilinen Caviar, iPhone 12 Pro modeli için tasarladığı kişiselleştirilebilir seçeneklerini duyurdu. Ortaya çıkan tasarımlardan en dikkat çekici olanı ise 18 ayar altının özel işlemeler ile zenginleştirildiği “Victory Pure Gold“ gibi görünüyor.
Rusya’nın ulusal çiçeği olan papatya motiflerine sahip telefonda yalnızca saf altın bulunmuyor. Caviar, toplamda 8 adet 0.48 karat pırlantayı da telefonun köşe kısımlarına eklemeyi başarmış. Bu kadar değerli mücevherlere barındıran iPhone 12 Pro sürümü tam 23.380 dolarlık fiyat etiketine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dudakları uçuklatan fiyatın içerisinde deri saklama kutusu, altın/pırlanta sertifikası ve 3D yazıcı ile isim baskısı gibi detaylar da yer alıyor.
Mücevherler ile zenginleştirilmiş iPhone 12 Pro’nun fiyatını yüksek bulanlar için nispeten daha makul versiyonlar da bulunuyor. Saf karbon ve titanyum kaplama barındıran seçeneklerin fiyatı 5.060 dolar olarak belirlenmiş. Serinin en ucuz cihazı ile 4.290 dolar fiyatı ile piton yılanı derisi kaplı “Natural Phyton” gibi görünüyor.
Tamamen el işçiliğine sahip tasarımlar üreten Caviar’ın yeni iPhone için belirlediği fiyatlar, pek çok kişinin ulaşamayacağı düzeyde bulunuyor. Ancak bu telefonların yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığı ve maddi açıdan değerli malzemelerle üretildiğini de hatırlatmak gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Google’ın COVID-19 salgını nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 4a sonunda resmi olarak tanıtılacak. Uzun süren ertelemelerin ardından Google Pixel 4a’nın 3 Ağustos’ta tanıtılacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Google söylentilerin ardından Pixel 4a’nın resmi tanıtımını dolambaçlı bir yöntemle de olsa doğruladı.
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Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Arama motoru devi Google resmi mağazasına yeni bir sayfa ekledi. Sayfaya girdiğinizde “lorem ipsum” ifadelerini göreceksiniz çünkü web sayfası küçük bir bulmacadan oluşuyor. Bulmaca çözüldüğünde 3 Ağustos’taki Pixel tanıtımı açığa çıkıyor. Bulmacanın bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz ve çözmek için tek yapmanız gereken renkleri Google’ın resmi logosuna göre seçmek.
Bulmaca çözüldükten sonra ekranda 3 Ağustos tarihi ve “Yalnızca beklediğiniz telefon” ifadeleri yer alıyor. Bunların hiçbiri Google tarafından doğrudan Pixel 4’nın tanıtılacağını ifade etmiyor olsa da uzun süredir beklenen modelin tanıtılması oldukça muhtemel.
Geçmişte akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Google Pixel 4a 2340×1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.81” AMOLED panel ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında özçekim kamerası yer alıyor. Performans tarafında ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Fiyat konusunda henüz çok fazla bilgiye sahip olmamakla beraber telefonun 400–500 dolar seviyelerinde olmasını bekleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Elephone E10 Pro, resmi web sitesinde satışa çıktı!
Son günlerde oldukça popüler olan Elephone markası, Elephone E10 Pro isimli yeni fiyat/performans cihazını web sitesinde satışa sundu. Cihazın fiyatına göre sunduğu özelliklerin oldukça zengin olması telefonu öne çıkaran en önemli etken.
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Elephone E10 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Elephone E10 Pro, 6.55 inçlik HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %90.3 olup, estetik bir ekran tasarımına sahip olacak. Telefon, ön tarafta nokta delik tasarımlı 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor. E10 Pro’nun donanımsal özelliklerine geldiğimizde ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 512 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Telefon, Helio P22 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti 4 adet 1.8 GHz, 4 adet 1.5 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci sunuyor.
Elephone E10 Pro, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Diğer üç kamera ise 13 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Cihazın kamera özelliklerine göz attığımızda ise geceleri keskin bir şekilde fotoğraf çekebilen Ultra Net Gece Modu gibi modlar karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun kameraları yapay zeka destekli olacak.
Son olarak E10 Pro, 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek. Cihazın Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunacak. Telefonun resmi web sitesindeki satış fiyatı 149.99$ olarak belirlendi.