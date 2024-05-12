iPhone ChatGPT ile yapay zeka devrimi yapacak. Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, Apple OpenAI yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’yi iOS 18 aracılığıyla iPhone modellerine eklemek için bir anlaşmaya yakın. Gurman’ın Cuma günü yaptığı açıklamalara göre, Apple, bu yılın yeni iOS 18 sürümü için OpenAI ile bazı Üretken Yapay Zeka özelliklerini güçlendirmek için çalışıyor.

iPhone ChatGPT ile Coşacak: Apple iOS 18 ile Yapay Zeka Özellikleri için OpenAI ile Anlaşıyor!

Apple’ın içinden bir kaynağa dayandırılan bu bilgilere göre, Apple ve OpenAI arasındaki anlaşma, iOS 18’in bir parçası olarak ChatGPT’nin bazı özelliklerinin kullanılmasına izin verecek. Ancak, bu özelliklerin ne olduğu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Apple, Siri’nin yapay zeka kapasitesini artırmak istiyor. Aynı zamanda, OpenAI’nin de kendi sanal dijital asistanı üzerinde çalıştığına dair haberler var. Ancak, OpenAI’nin asistanının Siri ile rekabet edip etmeyeceği veya yeni özellikler sağlayıp sağlamayacağı net değil. Burada bir çıkar çatışması olursa neler olacağı belirsiz.

Apple ayrıca, Google Gemini üretken yapay zeka özelliklerini Apple cihazlarına getirme konusunda Google ile de görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, şu ana kadar Apple ve Google arasında bir anlaşma sağlanmış değil. Apple iPhone yapay zeka özellikleri için ciddi yatırım yapacak.

Önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan Google I/O geliştirici konferansında, Google ve Apple arasındaki söylentiler hakkında daha fazla bilginin açıklığa kavuşması bekleniyor. Bu etkinlikte Apple ve Google arasındaki iOS 18 yapay zeka anlaşmasına değinilebilr.

Apple, 10 Haziran’da başlayacak olan WWDC geliştirici konferansında, iOS 18 için yapay zeka girişimlerinin bir gösterimini yapabilir. Bu, Apple’ın yapay zeka odaklı stratejisinin önemli bir adımı olabilir. Uygulamaların ve hizmetlerin yapay zeka ile güçlendirilmesi, iPhone kullanıcıları için daha zengin ve akıllı bir deneyim sunabilir.

Apple yapay zeka alanında iyi bir partnerle çalışmak istiyor ve şu ana kadar Google ile OpenAI öne çıkan isimler arasında. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntılar iOS 18 yapay zeka özellikleri hakkında bir önizleme sunmuştu. Buna göre notlar uygulamasında sesten metne dönüştürme, Safari internet sitesi özetleme gibi yapay zeka özellikleri göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple kimle anlaşacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!