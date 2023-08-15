Bildiğiniz üzere ülkemizde akıllı telefon alışverişlerinden kredi kartına taksit imkanı kaldırmıştı. Ancak kimi zaman, markalar ve e-ticaret siteleri arasında yapılan anlaşmalar vesilesiyle belirli tarihler içerisinde böyle fırsatlar doğabiliyor. Hepsiburada ve Apple’da bu fırsatlardan birisini iPhone satın alımlarında gerçekleştiriyor!

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Apple’da Fenomene Özel iPhone modellerinde Taksitli Ödemede En iyi fiyat garantisi kampanyası Hepsipay hemen al sonra öde limiti ve alışveriş kredisinde geçerli olacak şekilde 17 Ağustos’a kadar devam ediyor. Peşin fiyatına 3 taksitle alışveriş yapılabiliyor.

Taksitli Ödemede En iyi fiyat garantisi kampanyası nedir?

Şu aralar hayal ettiğiniz iPhone modelini almak istiyorsunuz ancak bütçenizi uydursanız da size ödemede kolaylık sağlayacak bir platform arıyorsanız, o halde Hepsiburada.com’a göz atmanın tam zamanı olabilir. Birçok kişi için e-ticaretin kalbi sayılan Hepsiburada bir kampanyayı hayata geçirdi. 17 Ağustos tarihine kadar Fenomen İndirimler kampanyası kapsamında satın almak istediğiniz iPhone modelini Hemen Al Sonra Öde ödeme üzerinden Hepsiburada limiti ile Peşin fiyatına 3 ay taksit fırsatından yararlanarak satın alabiliyorsunuz. Bunun size şöyle bir avantajı bulunuyor: Alışveriş bedeli kart limitinden düşmediği için hem bütçenizi sarsmıyor hem de aydan aya taksit tutarı karttan çekilmiş oluyor. Ayrıca Alışveriş Kredisi kullanarak da peşin fiyatına 3 taksit kampanyasından faydalanarak yeni iPhone’unuzu satın alabilirsiniz. Bunun için kendinize uygun bankayı seçerek peşin fiyatına 3 ay taksit imkanından yararlanıp alışverişinizi yapabilirsiniz.

17 Ağustos’ta kampanya sona eriyor, şu sıra iPhone almayı düşünüyorsanız bence bu kampanyaya göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Kampanya detaylarına buradaki linkten ulaşabilirsiniz