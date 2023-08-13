Maui adasındaki orman yangınlarında mahsur kalan bir aile, iPhone’un Uydu üzerinden Acil SOS işlevi sayesinde kurtuldu. Hawaii’deki Maui adası, orman yangınlarının etkisiyle mahalleleri yok eden bir felaketle karşı karşıya kalmıştı. Alevlerin arasında sıkışan beş kişilik bir aile, olay anında arabalarındaydı. Ancak, şebeke hizmetinin olmadığı bu zorlu durumda, Apple iPhone’un sunduğu Uydu Acil SOS özelliği hayatlarını kurtardı.

Michael J. Miraflor’un Twitter’da ilk olarak paylaştığı habere göre, aile 30-40 dakika içinde kurtarıldı. Miraflor ayrıca, Acil Durum Hizmetleri ile yapılan görüşmenin ekran görüntülerini de paylaştı. Bu, iPhone’un Uydu üzerinden Acil Durum SOS işlevinde sunulan bir özelliktir. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde acil durum irtibat kişileriyle görüşme paylaşabilir ve durumlarını bildirebilirler.

iPhone 14 serisi, Uydu üzerinden Acil SOS özelliğini sunarak dikkat çekiyor. Bu özellik, aktifleştirildikten sonra ilk iki yıl ücretsiz olarak sunuluyor. Kullanıcılar, acil durumla ilgili bazı soruları yanıtlayarak, telefonun Uydu ile bağlantı kurmasını sağlayabilirler. Ardından, sinyaller aktarım merkezlerine iletilir ve uygun Acil Hizmet Sağlayıcısına yönlendirilir.

Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, şu anda ABD, Kanada, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Birleşik Krallık ve Portekiz gibi ülkelerde çalışıyor. Ancak, Çin ana karası, Hong Kong ve Makao’da satın alınan iPhone 14 modellerinde bu özellik desteklenmiyor. Bu kısıtlama, kullanıcıların bu özelliği bu bölgelerde kullanamayacağı anlamına geliyor.

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Apple’ın teknoloji ürünleriyle sunduğu bir güvenlik ve koruma katmanı daha. Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, doğal afetler veya diğer acil durumlar sırasında kullanıcılar için son derece önemli bir hizmet sunuyor. Apple’ın gelecekteki iPhone modellerinde, Uydu işlevi aracılığıyla Acil SOS’a daha fazla özellik eklemesi bekleniyor.