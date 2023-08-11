Yeni bir tedarik zinciri raporuna göre, Apple’ın microLED ekranlı ilk akıllı saati, önceden planlandığı gibi 2025 yılında değil, üretim sürecindeki teknolojik kısıtlamalar nedeniyle 2026 yılında piyasaya sürülecek. Güney Koreli teknoloji devi LG ise Apple’ın bu konuda ana tedarikçisi olma yolunda ilerliyor ve Koreli teknoloji devi, microLED panel üretimini mümkün kılmak için çözüm arayışında. İşte Apple’ın microLED sınavı!

Apple’ın microLED Ekranlı İlk Saati, Üretim Zorlukları Yüzünden Ertelendi!

Apple’ın microLED teknolojisine dayalı saati, üretim sürecinde yaşanan zorluklar yüzünden gecikme yaşadı ve LG, bu zorlukların üstesinden gelmeye kararlı.

MicroLED panellerin üretimi şu an için düşük verimlilik ve yüksek maliyet sorunlarıyla karşı karşıya. Bu panellerin üretimi son derece karmaşık ve zorlu bir süreç gerektiriyor. Ayrıca, üretilen panellerin büyük bir kısmı standartlara uygun değil. Işığın mikroskobik diyotlar aracılığıyla iletilmesi işlemi ise oldukça meşakkatli.

LG’nin, microLED panellerin hatalarını düzeltmek için çözümler aradığı belirtiliyor. Ancak bu çözümler şu an için oldukça pahalı çözünler. Bu nedenle LG, Tayvan merkezli Ultra Display Technology firmasının patentlerini satın alıyor. Bu patentler, çiplerin daha güvenilir ve hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlayarak daha yüksek verim elde etmeyi amaçlıyor.

Apple’ın microLED teknolojisini kullanan ilk saati, Apple Watch Ultra adını taşıyacak ve daha sonra bu teknoloji, diğer Apple Watch modellerine de aktarılacak. Bu gelişme, akıllı saat endüstrisinde heyecan yaratırken, henüz olgulaşmamış teknolojilerin üretim sürecinde yaşanabilecek zorluklara da dikkat çekiyor.

Apple’ın aslında bunu ilk olarak iPhone ve iPad’lerde kullanması bekleniyordu. Ancak görünen o ki bu teknoloji ilk olarak Apple Watch Ultra’nın gelecek nesillerinde karşımıza çıkacak. Bizler de OLED ekranların bir adım üstü olan microLED ekranlı ilk Apple Watch’ları merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce microLED ekranlar Apple’a yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!