Apple, 2025 yılında tanıttığı iPhone 17 serisi ile teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı. Seride üç model bulunuyor: iPhone 17, iPhone 17 Pro ve tamamen yeni iPhone Air. Daha büyük ekranlar, daha ince tasarımlar, geliştirilmiş pil ömrü ve güçlü çiplerle gelen iPhone 17 ailesi, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de de satışa sunulacak bu cihazlar, hem performans hem de tasarım anlamında Apple’ın en iddialı modelleri arasında yer alıyor.

iPhone 17, 6,3 inç büyüklüğünde Super Retina XDR ProMotion ekran (120Hz) ile geliyor. Yeni nesil A19 çipi, günlük kullanımda yüksek performans sağlarken, pil ömrünü optimize ediyor. Depolama seçenekleri artık 256 GB’tan başlıyor. Ceramic Shield 2 teknolojisi ise önceki nesillere göre daha dayanıklı bir ekran koruması sunuyor. Türkiye’de kullanıcıların ilgisini çekecek renk seçenekleri arasında siyah, lavanta, sis mavisi, ada çayı ve beyaz bulunuyor.

iPhone 17 Pro, serinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. Apple’ın yeni A19 Pro işlemcisi, buhar soğutmalı yapısı sayesinde performansı en üst seviyeye taşıyor. Üçlü kamera sistemi, 48 MP Pro Fusion sensörleri ve 8x optik zoom özelliğiyle profesyonel fotoğrafçılara hitap ediyor. Ayrıca Dual Capture video ve Center Stage ön kamera özellikleriyle içerik üreticiler için de güçlü bir seçenek sunuyor.

Serinin en dikkat çekici modeli ise şüphesiz iPhone Air. Sadece 5,6 mm kalınlık ve 165 gram ağırlık ile bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone olarak tanıtıldı. Yine A19 Pro çipi ile gelen cihaz, ultra taşınabilir yapısına rağmen güçlü performans sunuyor. Titanyum gövde ve Ceramic Shield 2 ile hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sağlıyor. 48 MP Fusion kamera sistemi, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimlerine imkân tanıyor.

Türkiye için açıklanan resmi başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 17 (256 GB): 77 999 TL

iPhone Air (256 GB): 97 999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB): 107 999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 999 TL

Ön siparişler 12 Eylül 2025 saat 15:00’te başlıyor; cihazlar 19 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de satışta olacak.

#iPhone17Air #iPhone17 #iPhone17ProMax