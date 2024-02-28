Mobil endüstrinin devi Apple, iPhone serisinde büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Gelişmiş düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) OLED panellerine geçiş planları, Apple’ın gelecek modelleri için heyecan uyandırıyor. Bu ekran iPhone 17 serisi ile hayatımıza girecek gibi görünüyor.

Şu anda, Apple’ın Pro modellerinde kullandığı LTPO teknolojisi, ProMotion özelliğiyle tanınıyor. Ancak, standart iPhone ve Plus modelleri, düşük sıcaklıkta çok kristalli silikon (LTPS) teknolojisini kullanıyor. Ancak, The Elec’in son haberine göre, Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte tamamen LTPO ekran teknolojisine geçmeyi planlıyor.

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LTPO ekran teknolojisi, özellikle enerji verimliliği ve adaptif yenileme hızları konusunda öne çıkıyor. Bu teknoloji, kaçak akımı azaltarak daha az güç tüketiyor ve Android amiral gemileri arasında popülerliğini artırıyor. Ancak, Apple bu teknolojiyi şimdiye kadar yalnızca Pro modellerinde kullanıyordu.

Rapora göre, iPhone 16 serisi ile iPhone 15 serisi arasında pek fazla fark olmayacak, ancak iPhone 17 serisinde önemli değişiklikler bekleniyor. Apple’ın LTPO ekran teknolojisini tüm iPhone 17 modellerine getirmesiyle, tüketicilere daha verimli ve yenilikçi bir deneyim sunması bekleniyor.

Apple’ın tedarikçileri arasında yer alan Çin merkezli BOE, Apple’ın beklentilerini karşılaması halinde LTPO ekranlar için bir tedarikçi olabilir. Ancak, karşılanamaması durumunda, Apple’ın LG ve Samsung gibi diğer tedarikçilere yönelebileceği belirtiliyor.

BOE’nin LTPO ekranları tedarik edememesi durumunda bile, şirketin eski iPhone modelleri için LTPS OLED panelleri sağlamaya devam etmesi bekleniyor. Ancak, Apple’ın LTPO teknolojisine geçiş yapmasıyla, gelecek iPhone modellerinde bu gelişmiş ekran teknolojisinin kullanılması öngörülüyor.