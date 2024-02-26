Apple’ın yeni gözdesi, Apple Vision Pro, piyasaya sürüldüğünde adeta bir çığır açtı. Ancak 3.499 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle gelen bu AR kulaklık, bazıları için şaşırtıcı olabilir. Peki, bu yüksek fiyatın arkasındaki nedenler ne?

CNBC’nin aktardığına göre, Omdia’nın yaptığı bir tahmine göre, Apple Vision Pro’nun ‘Malzeme Listesi’nde yer alan bileşenlerin toplam maliyeti 1.542 dolar olarak tahmin ediliyor. Ancak bu sadece bileşen maliyetleri; araştırma, geliştirme, paketleme ve pazarlama gibi diğer unsurlar bu fiyata dahil değil.

En dikkat çekici maliyet kalemi, kulaklığın en iyi görsel deneyimini sunması beklenen yüksek çözünürlüklü, piksel yoğunluğu yüksek çift 4K mikro OLED ekranlar. Bu ekranlar, Sony’den alınan ve her birinin maliyeti 228 dolar olan iki adet 4K mikro-OLED panel içeriyor. Toplamda, bu ekranlar sadece bileşen maliyetinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.

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Ancak, gelecekteki maliyetleri düşürmek için Apple‘ın alternatif tedarikçilerle çalışmayı düşündüğü belirtiliyor. Şirketin, Çinli ekran tedarikçileriyle görüştüğü ve maliyetleri azaltmayı hedeflediği bildiriliyor.

Bununla birlikte, ekranlar sadece bir kısmı. Apple Vision Pro’nun diğer pahalı bileşenleri, M2 ve R1 yonga setleri. Bu yonga setleri, 4K mikro OLED panellere içerik sağlamak için gereklidir ve fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, tahminlere göre, bu yonga setlerinin maliyetleri ekranlardan çok daha düşük olabilir.

Apple Vision Pro’nun daha düşük maliyetli bir versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu versiyonun, daha düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı ve iPhone SoC tarafından çalıştırılacağı belirtiliyor. Ancak, bu düşük maliyetli modelin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net değil.

Analizlere göre, Apple Vision Pro’nun maliyetlerini düşürmek ve daha uygun fiyatlı modeller sunmak, şirketin gelecekteki stratejilerine bağlı olacak gibi görünüyor. Ancak, en erken tahmini lansman tarihi 2025 olarak belirtiliyor, bu da Apple’ın bu alandaki liderliğini sürdürmek için kararlı olduğunu gösteriyor.