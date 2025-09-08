Apple, iPhone 17 serisi ile teknoloji dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor. Yeni modeller arasında iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max bulunuyor. Özellikle iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm inceliğiyle bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone modeli olacak. Serinin ekranları 2000 – 3000 nit parlaklık değerine ulaşıyor ve dinamik adanın küçülmesiyle çok daha modern bir görünüm kazanıyor. Tasarım ve ekran iyileştirmeleri sayesinde iPhone 17 özellikleri kullanıcı deneyiminde önemli fark yaratacak.

iPhone 17 özellikleri arasında 6.3 inç 120Hz OLED ekran, A19 işlemci ve 8GB RAM öne çıkıyor. Günlük kullanım için yüksek performans sağlayan bu model, serinin en uygun fiyatlı seçeneği olacak. iPhone 17 Air özellikleri ise daha premium seviyede: 6.6 inç 120Hz ekran, güçlü A19 Pro çip, 12GB RAM, 2900 mAh batarya ve yalnızca eSIM desteği. Ayrıca serideki tüm modellerde bulunan 24MP ön kamera, FaceTime ve sosyal medya kullanımında daha kaliteli görüntüler sağlayacak.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max özellikleri, Apple’ın profesyonel kullanıcılar için geliştirdiği en güçlü teknolojileri barındırıyor. Bu modellerde 8x optik zoom, 8K video kaydı ve çift video çekimi gibi kamera yenilikleri dikkat çekiyor. Yansıma yapmayan cam teknolojisi, fotoğraf kalitesini artırırken, iPhone 17 Pro Max 5000 mAh batarya ile şimdiye kadarki en uzun pil ömrünü sunacak. Ayrıca titanyum yerine kullanılan alüminyum kasa, cihazların daha serin çalışmasını sağlayacak.

Tasarım tarafında iki parçalı kasa, Pro modellerde logonun aşağıya taşınması ve anten bantlarının kamera adasını çevrelemesi dikkat çeken değişiklikler arasında. Bu yeni anten yapısı, tıpkı Apple Watch Ultra’da olduğu gibi daha güçlü çekim performansı sağlayacak. Ayrıca Techwoven kılıf gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş aksesuar seçenekleri, Apple’ın çevre dostu vizyonuna katkıda bulunacak.

iPhone 17 fiyatı $799’dan başlıyor. iPhone 17 Air fiyatı $1,099, iPhone 17 Pro fiyatı $1,199, iPhone 17 Pro Max fiyatı ise $1,299 seviyesinden satışa çıkacak. Depolama seçenekleri 128GB ile 1TB arasında değişiyor. Tüm modellerde Wi-Fi 7, ters kablosuz şarj ve gelişmiş bağlantı teknolojileri yer alırken, Pro modellerde vapor chamber soğutma sistemi sayesinde performans daha uzun süre korunacak. Ayrıca ABD dışındaki bazı ülkelerde de artık yalnızca eSIM ile satış ihtimali gündemde.

