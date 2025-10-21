iOS 26.1 Beta sonunda test kullanıcılarının erişimine açıldı. Peki bu yeni sürüm, iPhone ve iPad kullanıcılarının günlük deneyimini nasıl değiştirecek? iOS 26.1 Beta ile gelen arayüz yenilikleri, Apple’ın uzun süredir koruduğu minimalist tasarım anlayışında yeni bir sayfa mı açıyor? Türkiye’deki kullanıcılar bu yeni görünüm ve özellikleri nasıl karşılayacak?

iOS 26.1 Beta 4 yayında! Yenilikler neler?

iOS 26.1 Beta, Apple’ın arayüz estetiğini daha kişisel hale getirdiği önemli bir sürüm olarak öne çıkıyor. Bu güncelleme ile birlikte “Liquid Glass” adı verilen saydam cam efekti artık tamamen özelleştirilebilir hale geldi. Kullanıcılar, yeni eklenen bir geçiş düğmesi sayesinde arayüzde iki farklı görünüm arasında seçim yapabiliyor.

“Clear” modu mevcut saydam tasarımı korurken, “Tinted” modu opaklığı artırarak daha belirgin bir kontrast sunuyor. Bu sayede menüler, simgeler ve bildirim alanları çok daha net bir görünüm kazanıyor. Yeni ayar, iOS ve iPadOS kullanıcıları için Ayarlar > Ekran ve Parlaklık menüsünde, macOS Tahoe 26.1 sürümünde ise Sistem Ayarları > Görünüm sekmesinde yer alıyor.

Apple, iOS 26.1 Beta sürecinde aldığı geri bildirimlere dayanarak bu değişikliği eklediğini açıkladı. Özellikle beta testleri sırasında birçok kullanıcı, Liquid Glass tasarımının fazla şeffaf olduğunu ve kontrastın artırılması gerektiğini belirtmişti. Artan opaklık ayarı yalnızca menülerde değil; Kilit Ekranı bildirimleri ve çeşitli uygulamalar üzerinde de etkili oluyor. Bu durum, hem okunabilirliği artırıyor hem de kullanıcıların göz yorgunluğunu azaltıyor.

Görsel yeniliklerin yanı sıra, iOS 26.1 Beta işlevsel anlamda da çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Yeni “slide to stop” özelliği sayesinde alarm ve zamanlayıcılar artık kaydırılarak kapatılabiliyor. Apple Intelligence desteği genişletilerek daha fazla dil eklenmiş durumda. Ayrıca Apple TV uygulamasının simgesi yeniden tasarlandı ve Ayarlar uygulamasında minimalist bir yapı benimsenerek gezinme deneyimi kolaylaştırıldı.

iOS 26.1 Beta ile birlikte Apple, cihazlar arası görsel tutarlılığı güçlendirmeye de önem veriyor. iPhone, iPad ve Mac cihazlar artık aynı tasarım diline sahip olacak şekilde optimize edildi. Bu durum, Apple ekosisteminde daha bütüncül ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26.1 Beta sürümündeki yeni "Liquid Glass" seçeneği sizce kullanıcı deneyimini ileriye taşıyor mu? Apple'ın bu estetik hamlesi, iPhone ve iPad tasarım anlayışında yeni bir dönemi mi başlatıyor?