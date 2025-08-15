Apple, her yeni güncellemede olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Peki iOS 26 ile neler değişecek? Özellikle eski iPhone sahipleri, bu güncellemeyle birlikte cihazlarının çok daha hızlı hissettireceğini duysa ne düşünür? iOS 26, sadece yeni iPhone 17 için değil, yıllardır kullanılan cihazlarda bile fark yaratacak.

iOS 26 ile eski iPhone’lar yeniden doğacak! Hız artışı şaşırtacak

iOS 26, Apple’ın uzun zamandır en radikal yazılım değişikliklerinden birini getiriyor. Öncelikle dikkat çeken yenilik, Liquid Glass adı verilen yeni tasarım dili. Ancak asıl farkı yaratan şey, sistem animasyonlarının yeniden tasarlanması.

Beta 6 sürümünde fark edilen bu değişiklik, uygulamaların 150 milisaniye kadar daha hızlı açılmasını sağlıyor. Küçük gibi görünse de, bu hız artışı özellikle eski iPhone’larda büyük bir fark yaratıyor.

Yeni animasyonlarda, uygulamalar simgelerinden adeta fırlayarak ekrana yayılıyor ve yalnızca bir an içinde %90 ekran boyutuna ulaşıyor. Bu etki, macOS’te pencerelerin Dock’a küçülmesi hissini andırıyor.

Önceki sürümlerdeki yavaş geçişlerin aksine, iOS 26 daha dinamik ve hızlı bir deneyim sunuyor. Türkiye’de iPhone 11 gibi daha eski modelleri kullananlar için bu, telefonlarını birkaç yıl daha değiştirmeme kararı almalarına sebep olabilir.

Apple, bu hız hissini vererek yeni tasarıma yönelik olası eleştirileri de hafifletmeyi planlıyor. Zira Liquid Glass tasarımı şimdiden tartışma konusu. Ancak cihazın hızlandığı algısı, kullanıcı memnuniyetini artırabilir. Üstelik yeni iOS, yalnızca performans değil, renkli ve canlı ikon geçişleriyle de görsel bir tatmin sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26 ile gelen bu hız hissi, eski cihazınızı değiştirme planınızı erteler mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!