Apple geçtiğimiz gün yeni iPhone 17 Serisi’ni tanıttı. Peki güncel fiyatlarına ve teknik özelliklerine göz attığımızda bir önceki modeli iPhone 16 mı almak daha mantıklı yoksa aradaki fiyat farkını vererek iPhone 17 almak mı daha mantıklı? Bu sorunun cevabını videoda veriyoruz.

iPhone 16 Pro ve iPhone 17 Pro renk seçenekleri bakımından farklılaşıyor. Doğal Titanyum, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum ve Mavi Titanyum yerini Gümüş, Turuncu ve Lacivert alıyor. Boyutlarda ise küçük farklar var. iPhone 16 Pro, 149.6 mm × 71.5 mm × 8.25 mm boyutlarında ve 199 gram iken; iPhone 17 Pro, 150 mm x 71,9 mm x 8.75 mm boyutlarında ve 204 gram ağırlığa çıkıyor. iPhone 16 Pro Serisi’nde titanyum çerçeve yerini artık alüminyum gövdeye bırakıyor. Ayrıca iPhone 17 Pro Ceramic Shield 2 korumasıyla ekranı üç kat daha dayanıklı hale getiriyor. Bu fark özellikle cihazı uzun süre kullanmak isteyenler için önemli bir avantaj.

iPhone 16 Pro, 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip ve 120Hz ProMotion desteğiyle geliyor. Parlaklık 2000 nit seviyesinde. iPhone 17 Pro’da ekran biraz büyüyerek 6.3 inç seviyesine çıkıyor. Aynı zamanda 3000 nit tepe parlaklığı ile özellikle HDR içeriklerde çok daha canlı görüntüler sunuyor. İncelen çerçeveler ve optimize edilmiş panel, iPhone 17 Pro’ya modern bir görünüm kazandırıyor. Kullanıcı deneyimi açısından bu fark özellikle oyunlarda ve dış mekan kullanımında kendini net şekilde gösteriyor.

Performans farkı iPhone 16 Pro ve iPhone 17 Pro arasında en çok dikkat çeken noktalardan biri. iPhone 16 Pro’da Apple A18 Pro çip bulunurken, iPhone 17 Pro yeni nesil A19 Pro işlemciyle geliyor. Bu çip özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamalarda ve yüksek grafik gerektiren oyunlarda daha verimli. RAM tarafında iPhone 16 Pro’da 8GB RAM yer alırken, iPhone 17 Pro’da bu değer 12GB’a çıkarılmış. Depolama tarafında 128GB’tan başlayan iPhone 16 Pro karşısında iPhone 17 Pro’da seçenek artık 256GB olarak devam ediyor. İşletim sistemi tarafında ise iPhone 16 Pro, iOS 18 ile çıkarken, iPhone 17 Pro kutudan iOS 26 ile çıkıyor. iPhone 17 Pro soğutma konusunda da ekstra bir buhar odası çözümüyle iPhone 16 Pro’ya göre yüksek performansta daha az ısınacağını vadediyor.

Kamera tarafında iPhone 16 Pro, 48 MP ana kamera, 48MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kamera kombinasyonuna sahip. iPhone 17 Pro üçlü 48MP kamera dizilimine geçil yapıyor. Telefoto kamerası ise 4x optik ve 8x hibrit çekimler yaparak daha net sonuçlar veriyor. Ayrıca iPhone 17 Pro, video çekimlerinde gelişmiş sabitleme teknolojisi ve daha doğal renk işleme sunuyor. Ön kamera tarafında ise 18 MP çözünürlükle iPhone 17 Pro bir adım öne çıkıyor. iPhone 16 Pro’daki 12 MP ön kamera günlük kullanım için yeterli olsa da, sosyal medya içerikleri ve görüntülü görüşmeler için iPhone 17 Pro daha profesyonel sonuçlar sağlıyor. Ana sahne (Center Stage) özelliği ise dikey konumdayken bile yatay (16:9) çekim yapılmasına olanak tanıyor.

iPhone 16 Pro, 3582 mAh batarya kapasitesine sahipken; iPhone 17 Pro, 3988 mAh kapasiteye yükselmiş. Bu fark tek başına çok büyük olmasa da yeni A19 Pro çipin enerji verimliliğiyle birleştiğinde günlük kullanımda daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Kablosuz şarj tarafında her iki modelde de MagSafe desteği bulunuyor. iPhone 17 Pro ayrıca 40W gücüyle daha hızlı kablolu şarj değerleri sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Bağlantı özelliklerinde iPhone 16 Pro, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 ile gelirken; iPhone 17 Pro’da Wi-Fi 7, Bluetooth 6 bileşenlerini yöneten yeni Apple N1 çipi bulunuyor. USB tarafında ise her iki modelde de USB-C bağlantısında USB 3 standardını kullanıyor. Türkiye fiyatlarına baktığımızda iPhone 16 Pro 78.000 TL’den başlarken iPhone 17 Pro yaklaşık 108.000 TL’den satışa sunuluyor. Daha büyük ve parlak ekran, güçlü A19 Pro çip, artırılmış RAM kapasitesi ve gelişmiş kamera algoritmaları düşünüldüğünde iPhone 17 Pro, profesyonel kullanıcılar için cazip bir yükseltme seçeneği olabilir.

