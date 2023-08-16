Şu sıralar iPhone 15 lansmanı için gün sayıyoruz. Ancak daha iPhone 15’ler tanıtılmadan iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmış durumda. iPhone 16 Pro hakkındaki en son haberler, telefon modelini yükseltmek veya bir yıl daha beklemek konusunda kararsız olanlar için önem taşıyor. iPhone 16 Pro kamera ve bağlantı iyileştirmeleriyle aklınızı çelebilir!

iPhone 16 Pro Eksiksiz Bir Amiral Gemisi Olacak!

Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız analist Jeff Pu’ya göre, iPhone 16 Pro modeli 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile donatılacak. Bu gelişmiş lens, daha fazla ışığın geçmesine izin vererek düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmeyi sağlayacak.

Rapora göre, iPhone 16 Pro’nun ultra geniş lensi, Apple’ın önceden iPhone 14 Pro’da tanıttığı piksel gruplama tekniğini kullanacak. iPhone’ların üstün görüntü işleme yeteneği sayesinde ultra geniş açı kamerasıyla çektiğiniz her fotoğraf bir şaheser olacak.

Kamera geliştirmelerinin yanı sıra, Pu ayrıca iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyeceğini belirtiyor. Şu anki iPhone serisi Wi-Fi 6’yı desteklerken, iPhone 15’in Wi-Fi 6E’yi desteklemesi bekleniyor. Wi-Fi 6E, gelişmiş kablosuz performansı, daha düşük gecikme süresi ve düşük güç tüketimi sunarken, Wi-Fi 7 daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve yoğun alanlarda daha iyi bağlantı deneyimleri sunacak.

Wi-Fi 7, 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz radyo bantlarında çalışacak ve yeni standartlarla verimlilik artışı sağlayacak. Ayrıca, Multi-Link Operation (MLO) teknolojisi ile ağ trafiği ve paraziti azaltacak, böylece verim artacak ve gecikme süresi azalacak. Wi-Fi 7’yi kullanan ilk telefon yakında tanıtılacak olan OnePlus Ace 2 Pro olacak, iPhone’lar ise görünen o ki bu teknolojiyi en erken 1 yıl sonra kullanabilecek.

Eğer tarih tekrar ederse (ki Apple için edeceği kesin), iPhone 16 serisinin 2024 yılının Eylül ayının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada, iPhone 15’in ön siparişe 15 Eylül Cuma günü açılması ve lansmanın bir hafta sonra, 22 Eylül‘de gerçekleşmesi bekleniyor. iPhone 16 sızıntıları gelmeye devam ederken, iPhone 15’leri saran heyecan da katlanarak artıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni iPhone serisinde nasıl yenilikler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!