Apple‘ın yeni iPhone 16 Pro serisi, özellikle kamera donanımında önemli iyileştirmeler ve yeni özelliklerle geliyor. Bu, kullanıcıların daha büyük ekranlardan, özel Yakalama düğmesine kadar çeşitli yeniliklerden yararlanacakları anlamına geliyor. İşte bu yıl heyecanla bekleyeceğiniz dört şey.

İçindekiler iPhone 16 Pro kamerası ile şov yapacak

iPhone 16 Pro kamerası ile şov yapacak

Rapora göre, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in her ikisi de yükseltilmiş 48MP Ultra Geniş kameralara sahip olacak. Bu, önceki iPhone 15 Pro’nun 12 MP Ultra Geniş kamerasına kıyasla önemli bir gelişme sunacak. Bu değişiklik, özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans ve daha fazla ayrıntı sağlayacak.

16 Pro’nun 48MP Ultra Geniş kamerası, mekansal video kaydında da büyük iyileştirmeler sağlayacak. Bu özellik, Ana ve Ultra Geniş lenslerin birleşimine dayanıyor ve iPhone 16 Pro’nun 4K çözünürlükte mekansal video kaydetmesine olanak tanıyacak.

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Şu anda iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma yeteneklerine sahip bir tetaprizma kamera tasarımı kullanıyor. Ancak, iPhone 16 serisiyle birlikte Apple, yükseltilmiş tetaprizma kamerayı daha küçük iPhone 16 Pro’ya da genişletecek. Bu, her iki modelin de en az 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma sunacağı anlamına geliyor.

16 Pro Max’in “periskop ultra uzun telefoto kombinasyonu” adı verilen bir özelliğe sahip olabileceği söylentiler arasında. Bu özellik, daha yüksek optik yakınlaştırmayı mümkün kılabilir, ancak şu an için bu söylenti doğrulanmış değil.

Parlak ışıklı ortamlarda çekim yaparken mercek parlaması, birçok iPhone kullanıcısının karşılaştığı bir sorun. Ancak, 16 Pro için geliştirilen yeni bir lens kaplama teknolojisi bu sorunu azaltabilir.

Son olarak, 16 Pro’nun, daha iyi düşük ışık performansı için Sony’nin yeni bir Ana kamera sensörünü kullanacağı bildiriliyor. Bu sensör teknolojisi, daha fazla ışık yakalayarak ve gürültüyü azaltarak kullanıcılara daha iyi fotoğraf deneyimi sunabilir.

Ancak, belirsiz olan şey, bu yeni nesil Sony sensörünün her iki 16 Pro modelinde de kullanılıp kullanılmayacağıdır. Bazı söylentilere göre, yalnızca iPhone 16 Pro Max’in bu yükseltilmiş sensör donanımını kullanacağı iddia ediliyor.