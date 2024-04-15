Apple, Mac serisinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, Apple M4 çip ailesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, Mac’lerin performansını ve yapay zeka yeteneklerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Yeni Apple M4 çipleri, yapay zeka yeteneklerine odaklanarak tasarlandı. Rapora göre, Apple’ın M4 çiplerinin ilk partisini üretmeye yakın olduğu ve en az üç farklı varyantın bulunacağı belirtiliyor. Apple, bu yeni çipleri tüm Mac modellerine entegre etmeyi planlıyor.

Apple M4 çiplerine geçiş, yeni bir iMac, alt sınıf 14 inç MacBook Pro, üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve yenilenmiş bir Mac mini gibi çeşitli Mac modelleri için güncellemelerle bu yılın sonlarında başlayacak. Ancak, Gurman bu planların değişebileceği konusunda uyarıyor.

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Apple, bu güncellenmiş bilgisayarların bu yılın sonlarından başlayarak gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesini bekliyor. Ancak, bu tarihlerin netleşmesi için biraz daha beklemek gerekebilir.

Gurman’a göre, M4 ailesi bir giriş seviyesi varyantı ve en az iki yüksek performanslı versiyondan oluşacak. Bu çipler, yapay zeka işleme yeteneklerini ve bir sonraki macOS ile entegrasyonunu vurgulayacak.

Apple, M4 çipleriyle birlikte gelecek güncellemeleri düşünerek, Mac Pro için yeni bir Hidra çipi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, en üst düzey masaüstü Mac olan Mac Pro için daha fazla RAM desteği de araştırılıyor.

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, M3 destekli Mac Studio ve Mac Pro gibi modellerin de gelecekte yayınlanması bekleniyor. Bu modellerin özellikleri ve çıkış tarihleri hakkında daha fazla bilgi, Apple’ın gelecek dönemde yapacağı duyurularla ortaya çıkacak.

Apple’ın bu yılki geliştirici konferansında, yeni yapay zeka özellikleri ve Neural Engine’in geliştirilmesi bekleniyor. Şirket, bu özellikleri ve gelecekteki Mac modellerinin detaylarını haziran ayındaki konferansında duyurmayı planlıyor. Bu duyurular, Apple kullanıcılarının ve teknoloji tutkunlarının büyük bir ilgisini çekecek gibi görünüyor.