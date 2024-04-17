Teknoloji devi Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde depolama alanı seçeneklerini değiştirecek gibi görünüyor. İddiaya göre, Apple artık daha küçük Pro modelinde 128GB başlangıç seçeneğini ortadan kaldıracak ve her iki modeli de minimum 256GB depolama alanıyla sunacak. Peki iPhone 16 Pro fiyatı buna bağlı olarak artacak mı?

Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max Modellerinde Depolama Alanı Seçeneklerini Değiştirebilir

Apple’ın mevcut iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri, sırasıyla 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sürülüyor. Ancak, The Mac Observer adlı bir kaynağın raporuna göre, Apple, gelecek iPhone 16 Pro’nun minimum depolama alanını da 256GB’a çıkaracak. Böylece, her iki modelde de en az 256GB depolama alanı sunulmuş olacak.

Bu iddia, son zamanlarda Apple söylentileri konusunda pek de başarılı bir geçmişe sahip olmayan kaynaklar tarafından ortaya atıldı. Ancak, Apple’ın iPhone depolama alanı seçeneklerini değiştirmesi pek de şaşırtıcı olmaz. Eğer iPhone 16 Pro 128GB seçeneğiyle gelmezse, kullanıcılar için 256GB, 512GB ve 1TB gibi daha geniş depolama seçenekleri sunulabilir.

Geçmişte, Apple’ın giriş seviyesi iPhone modellerinde sunulan 64GB depolama alanı, zamanla 128GB’ın yeni standart haline gelmesiyle ortadan kalktı. Eğer iPhone 16 Pro ve Pro Max’te minimum depolama alanı 256GB olarak belirlenirse, bu Apple’ın depolama standartlarında bir değişiklik olabileceğinin işareti olabilir.

Bu artışın, Apple’ın daha yoğun QLC NAND flash depolama teknolojisine geçmesiyle mümkün olabileceği belirtiliyor. Yani, bu NAND flash bellekler, cihazın içerisinde daha küçük alan kaplamalarına rağmen çok daha yüksek depolama kapasiteleri sunabilecekler.

Gelecek iPhone Pro ve Pro Max modellerinin, önceki modellere kıyasla daha büyük ekranlarla geleceği söylentileri de gündemde. Söylentilere göre, iPhone 16 Pro’nun ekranı 6,27 inç, iPhone 16 Pro Max’in ekranı ise 6,86 inç olacak. Bu, iPhone serisinin en büyük ekran boyutları olacak ve cihazların fiziksel boyutlarını da artıracak.

Bütün bu gelişmeler sonucunda iPhone 16 fiyatı artabilir. Apple cephesi genelde fiyatları aynı tutma eğiliminde olsa da, daha önce 100 dolar gibi artışlar gördüğümüz olmuştu. Bu yıl da gelişen donanım ve artan maliyetler nedeniyle bir fiyat artışı yaşanabilir.

Bizler de Apple cephesinin yeni iPhone modellerinde nasıl yenilikler yapacağını merak ediyoruz. Samsung gibi birçok şirket bu yıl cihazlarında donanımsal olarak kayda değer değişiklikler yapmak yerine, yapay zeka konusunda odaklanıyor. Apple da iOS 18 ile yapay zeka alanına adım atacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!