Galaxy AI Türkçe desteği var mı, Galaxy AI Türkçe mi gibi sorular, Galaxy S24 serisi ile beraber hayatımıza giren Galaxy AI yapay zekası hakkında en çok merak edilenlerin başında geliyordu. İlk etapta Türkçe desteği olmasa da, Samsung cephesinden güzel haberler geldi.

Galaxy AI Türkçe Desteği Geliyor, Güncelleme Yolda

Samsung, Galaxy AI dil desteği konusunda önemli bir genişleme duyurdu. Şirket, Nisan ayında Arapça, Endonezce, Rusça, Avustralya İngilizcesi, Kantonca ve Kanada Fransızcası gibi yeni dillerin resmi olarak destekleneceğini açıkladı. Bu adım, kullanıcıların daha geniş bir dil yelpazesinde etkili iletişimkurmalarını sağlayacak.

Nisan ayından sonra, yıl sonuna doğru da yeni eklenecek diller var. Türkçe de bu diller arasında yer alıyor. Rumence, Türkçe, Felemenkçe, İsveççe, Geleneksel Çince ve Avrupa Portekizcesi gibi dillere bu aşamada destek verilmesini bekliyoruz.

Samsung, mobil yapay zekayı demokratikleştirme hedefiyle dil genişletmesine odaklanıyor. Mobil iletişim bölümü başkanı Roh Tae-moon, şirketin kullanıcıların potansiyellerini ortaya çıkaracak araçlar sağlamayı ve kesintisiz iletişim deneyimleri sunmayı amaçladığını belirtti. Bu hamle, Galaxy AI’nin yenilikçi iletişim yeteneklerini daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirme amacını taşıyor.

Galaxy AI’daki dil genişletmesi, Samsung’un kapsayıcılık ve kullanıcı odaklı yeniliğe olan bağlılığını yansıtıyor. Samsung, dünya çapındaki kullanıcıların seyahatlerinden iş yapmaya kadar her alanda kesintisiz iletişim kurmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu genişleme, kullanıcıların çok dilli bir ortamda daha verimli ve zahmetsizce çalışmalarını sağlayacak.

Galaxy AI’daki zenginleştirilmiş dil desteği, bir dizi yeni iletişim olanaklarını beraberinde getiriyor. Çağrıların anında çevirisi, gerçek zamanlı mesaj çeviri asistanları ve not tutan akıllı asistan gibi özellikler, diller arasında sorunsuz ve etkili iletişimi kolaylaştıracak. Bu özellikler, kullanıcıların günlük görevlerini daha da kolaylaştırarak işlerini daha verimli bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyacak.

Samsung’un Galaxy AI Türkçe desteği getirmesi, kullanıcıların küresel iletişimde daha rahat ve güvenilir bir deneyim yaşamasına yardımcı olacak. Şirket, ilerleyen dönemlerde desteklenen dilleri daha da genişleterek kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edecek.

Galaxy AI Türkçe desteği ile Türkiye’de Galaxy AI destekli telefonlar çok daha güçlü olacak. Bu haberle beraber Samsung cephesinin Türkiye pazarına verdiği değeri de görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy AI destekli cihazlar listesinde sizin de cihazınız var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!